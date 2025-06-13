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Сколько может работать кондиционер без перерыва: опасно ли включать на 24/7

cколько может работать кондиционер без перерыва
Фото: Pexels

Летом, без охлаждения помещения, становится тяжело сосредоточиться, работать, а порой и просто отдыхать. В это время климатическая техника превращается из опции в настоящую необходимость. 

Сколько может работать кондиционер без перерыва и как продлить срок службы техники, читайте в материале. 

Может ли кондиционер работать круглосуточно 

Современные кондиционеры, особенно инверторного типа, рассчитаны на круглосуточную работу. Производители, такие как Daikin, Mitsubishi Electric, LG, Gree и другие, указывают в технической документации, что кондиционер можно эксплуатировать 24/7 без риска перегрева, если соблюдены условия монтажа и сервисного обслуживания. Но недорогие бытовые устройства иногда нужно выключать.

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Нормальный ресурс работы компрессора — 20 000–30 000 часов. 

При условии непрерывной работы по 24 часа в сутки это около 2,5–3,5 лет до первых серьезных износов, но с регулярным техобслуживанием этот срок увеличивается. 

Какие модели рассчитаны на долгую работу 

Инверторные кондиционеры — автоматически регулируют мощность и не перегружаются, работая на частичной нагрузке. Это снижает износ. 

Мультисплит-системы — часто проектируются для работы на нескольких помещениях, что подразумевает длительную работу без перерывов. 

Промышленные и полупромышленные модели — могут работать до 10 лет круглосуточно при правильной эксплуатации. 

От чего зависит, как долго может работать кондиционер без перерыва: 

  • Тип компрессора. Инверторные системы потребляют меньше энергии и лучше справляются с длительной нагрузкой. Обычные ON/OFF-компрессоры работают по принципу вкл/выкл и чаще подвержены износу при частых запусках. 
  • Чистота фильтров и радиаторов. Грязный фильтр снижает эффективность на 10–25% и может вызвать перегрев компрессора уже через 1–2 месяца постоянной работы. 
  • Параметры электропитания. Перепады напряжения в сети — одна из причин выхода из строя плат управления и компрессора. 
  • Температура наружного воздуха. При экстремальной жаре (выше +40 °C) или холоде (ниже –10 °C для моделей без зимнего комплекта) возможны сбои. В идеале — температура должна быть в пределах рабочих значений, указанных в паспорте устройства. 

Сколько по времени может работать кондиционер без перерыва: нужны ли паузы 

Для инверторных моделей паузы необязательны. Их алгоритмы сами регулируют работу и отдыхают на малых оборотах. Для обычных моделей рекомендуется давать 10–15 минут отдыха каждые 4–6 часов работы, особенно в жару. 

При беспрерывной работе кондиционера увеличивается износ компрессора и происходит рост потребления электроэнергии. Есть угроза перегрева платы управления при плохой вентиляции. 

Как продлить срок службы кондиционера: 

  • Делать чистку фильтров раз в 2-4 недели, особенно летом. 
  • Профилактическое обслуживание минимум 2 раза в год. 
  • Следить за герметичностью магистралей и уровнем фреона. 
  • Устанавливать стабилизатор напряжения при скачках в сети. 
  • Использовать таймер или режим сна для перерывов в ночное время. 
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