Президент Владимир Зеленский анонсировал встречи команд в формате Европа-США-НАТО-Украина. Переговоры состоятся в среду, 4 ноября.

Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Обсуждение послевоенного восстановления Украины: что известно

— Завтра в Брюсселе также будут наши команды, будут встречи Америка, Европа, НАТО, Украина. Будут говорить о пакетах восстановления, о гарантиях безопасности, будут работать на уровне команд, – сказал Зеленский в Берлине 3 ноября.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября, организует встречу с участием представителей Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка, сообщила представитель Европейской комиссии Паула Пиньо.

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— Я могу подтвердить, что на этой неделе, в среду, то есть уже завтра, Европейская комиссия проведет встречу с участием представителей Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка, – отметила она.

По словам Пиньо, основное внимание во время встречи уделят будущему восстановлению Украины и обеспечению ее процветания.

Представительница пояснила, что эти переговоры станут продолжением предыдущей встречи в Майами, в которой участвовали представители Украины и США. Тогда стороны обсуждали вопросы достижения длительного и устойчивого мира в Украине.

Европейскую комиссию на переговорах будут представлять советники по вопросам национальной безопасности – должностные лица высокого уровня.

При этом Пиньо не смогла уточнить, кто именно будет представлять американскую сторону.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты будут выступать посредниками во время переговоров на рабочем уровне между Украиной и Россией, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

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