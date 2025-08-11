Посевной календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для работы в саду и на огороде

Сентябрь — это период, когда садоводы и огородники завершают сбор урожая и готовятся к следующему сезону.

В это время можно заняться посевом культур, которые обеспечат ранний урожай весной или еще успеют дать плоды до зимы. Факты ICTV подготовили посевной календарь на сентябрь 2025 года, чтобы вы знали, какие дни подходят для различных работ в саду и на огороде.

Посевной календарь на сентябрь 2025 года – благоприятные дни для посадки

В начале осени наиболее благоприятным для посева и пересадки культур будет период с 23 по 30 сентября. В эти дни можно работать на огороде, в саду и цветнике.

Также в сентябре будут дни, когда лучше воздержаться от работы на грядках — 6-8 и 21-22 числа. В эти даты лучше ничего не сеять и не пересаживать — растения могут плохо прижиться.

Что и когда сеять в сентябре 2025 года

Сентябрь подходит для посадки чеснока и посева зелени (шпинат, щавель, укроп) — лучше всего делать это с 23 сентября.

С 10 по 20 сентября можно перекопать грядки, внести перегной или компост. Также это хорошее время для посева сидератов (горчица, фацелия, люпин, овес, рапс).

Сентябрь — время для сбора урожая капусты, моркови, свеклы, тыкв, поздних сортов помидоров, а также яблок, груш, слив. Лучше собирать корнеплоды и фрукты в дни убывающей Луны — с 9-го по 18-е число.

С 23 сентября прекрасный период для посадки яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника. Молодая Луна будет способствовать укоренению и развитию корневой системы.

С 10 по 18 сентября стоит сделать легкую санитарную обрезку деревьев и кустарников, удалить больные или сухие ветки. 13 и 14 сентября — лучшее время для омоложения ягодников.

Что касается цветов, с 24 по 30 сентября можно сажать тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Пионы, ирисы, лилии, хосты делите и пересаживайте в дни убывающей Луны (9–11 сентября). В сухие дни с 11-го по 18-е число собирайте семена однолетних цветов — бархатцев, космей, астр.

