Посівний календар на вересень 2025: найкращі дні для роботи в саду і на городі

Вересень – це період, коли садівники і городники завершують збирання врожаю та готуються до наступного сезону.

У цей час можна зайнятися посівом культур, які забезпечать ранній врожай навесні або ще встигнуть дати плоди до зими. Факти ICTV підготували посівний календар на вересень 2025 року, щоб ви знали, які дні підходять для різних робіт у саду та на городі.

Посівний календар на вересень 2025 року – сприятливі дні для посадки

На початку осені найбільш сприятливим для посіву та пересадки культур буде період з 23 до 30 вересня. У ці дні можна працювати на городі, в саду і квітнику.

Також у вересні будуть дні, коли краще утриматися від роботи на грядках – 6-8 та 21-22 числа. У ці дати краще нічого не сіяти й не пересаджувати — рослини можуть погано прийнятися.

Що та коли сіяти у вересні 2025

Вересень підходить для посадки часнику та посіву зелені (шпинат, щавель, кріп) – найкраще робити це з 23 вересня.

З 10 до 20 вересня можна перекопати грядки, внести перегній або компост. Також це гарний час для посіву сидератів (гірчиця, фацелія, люпин, овес, ріпак).

Вересень – час для збору врожаю капусти, моркви, буряків, гарбузів, пізніх сортів помідорів, а також яблук, груш, слив. Краще збирати коренеплоди та фрукти у дні спадного Місяця – з 9-го до 18-го числа.

З 23 вересня чудовий період висадки яблунь, груш, слив, смородини, аґрусу. Молодий Місяць сприятиме укоріненню і розвитку кореневої системи.

З 10 до 18 вересня варто зробити легке санітарне обрізання дерев і кущів, видаліть хворі або сухі гілки. 13 і 14 вересня – найкращий час для омолодження ягідників.

Щодо квітів, з 24 до 30 вересня можна садити тюльпани, нарциси, гіацинти. Півонії, іриси, лілії, хости діліть і пересаджуйте в дні спадного Місяця (9–11 вересня). У сухі дні з 11-го до 18-го числа збирайте насіння однорічних квітів — чорнобривців, космей, айстр.

