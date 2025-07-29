Лунный календарь на август 2025: проведите конец лета с пользой

В августе 2025 года фазы Луны, как обычно, будут оказывать значительное влияние на наше настроение, самочувствие и эффективность в повседневных делах.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на август, чтобы вы могли лучше ориентироваться, когда стоит начинать важные дела, а когда – остановиться и прислушаться к себе.

Фазы Луны в августе 2025 года

1–8 августа – Луна растет.

9 августа – полная Луна.

10–22 августа – убывающая Луна.

23 августа – новолуние.

24–31 августа – растущая Луна.

Лунный календарь на август 2025 – благоприятные дни

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В августе 2025 года астрологический лунный календарь советует обратить внимание на следующие благоприятные дни: 3, 13, 14, 20 и 27 число.

1 августа – день очищения, трансформации и начала новых дел. Благоприятен для путешествий и кардинальных перемен. Хорошее время для духовной работы и самосовершенствования. Луна в Скорпионе усиливает эмоциональное напряжение – лучше избегать конфликтов.

3 августа – идеальный день для семейных дел и закладки фундамента будущих проектов. Хорошо начинать бизнес, в частности семейный. Луна в Скорпионе – не лучшее время для принятия решений, однако сила дня компенсирует внутреннюю турбулентность.

13 августа – день подходит для планирования и реализации амбициозных проектов. День коллективной работы, взаимной поддержки и новых идей. Луна в Овне, поэтому контролируйте эмоции, избегайте импульсивных поступков.

14 августа – сильный день для духовного роста, карьерных решений и физических нагрузок. Подходит для начала важных дел. Луна в Овне – энергия зашкаливает, но лучше направить ее на конструктив.

29 августа – время интуиции, любви и вдохновения. День хорош для браков, умственной деятельности, дыхательных практик и медитаций. Луна в Скорпионе приносит эмоциональное напряжение, однако возрастает чувствительность и вероятность пророческих снов.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на август 2025 года

Благоприятные дни для путешествий: 3, 13, 20, 27 августа.

Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 августа.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 августа.

Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 августа.

Неблагоприятные дни в августе 2025 года

В последний месяц лета неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 августа.

Особенно напряженными станут 8, 23 и 28 числа, когда влияние Луны сочетается с высокой эмоциональностью и склонностью к конфликтам.

В эти дни лучше не начинать новые дела, не идти на риск, не принимать решений на эмоциях. Это время для самоанализа, очищения пространства, отдыха и сохранения энергии.

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