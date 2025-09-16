Осенняя подготовка сада к зиме – это обязательный этап для каждого садовода.

Правильный уход поможет растениям легче пережить морозы, снизит риск болезней и обеспечит обильный урожай в следующем году.

Уберите опавшие листья

Опавшие листья могут стать источником проблем. В них зимуют вредители и возбудители грибковых болезней. Если оставить их под деревьями, весной риск заражения деревьев значительно возрастет.

Здоровые листья можно компостировать и использовать как органическое удобрение, а вот пораженные – лучше сжечь или вывезти с участка.

Слой сухих листьев можно использовать для мульчирования приствольных кругов – это когда укрывают почву вокруг ствола дерева. Это помогает сохранять влагу, защищает корни от мороза и резких перепадов температур и подавляет сорняки.

Обрежьте деревья и купите секаторы садовые

Осенняя обрезка помогает омолодить деревья, удалить больные и сухие ветки и предотвратить распространение инфекций. Также правильно сформированная крона лучше выдерживает снежную нагрузку и ветер.

Какие ветки на деревьях следует обрезать:

сухие или сломанные ветки;

пораженные ветки;

почки, растущие внутрь кроны;

ветки, которые трутся друг о друга.

Срезы диаметром более 2 см обязательно покройте садовым варом или специальными пастами, чтобы избежать проникновения инфекций.

Срезы диаметром более 2 см обязательно покройте садовым варом или специальными пастами, чтобы избежать проникновения инфекций.

Подкормите деревья

Поздней осенью деревья уже не нуждаются в азоте – он стимулирует рост побегов, которые все равно не успеют созреть до морозов. Зато стоит подкормить сад фосфорно-калийными удобрениями: фосфор укрепляет корневую систему, а калий повышает морозостойкость и защищает от болезней.

Вносите удобрения в приствольные круги, отступив от ствола 20–30 см. Если дерево большое, ориентируйтесь на проекцию кроны – именно там больше всего активных корней.

После внесения обязательно полейте почву, чтобы вещества лучше растворились и дошли до корней.

Опытные садоводы советуют комбинировать осеннюю минеральную подкормку и мульчирование перегноем или компостом. Тогда дерево получает и быструю поддержку (фосфор и калий), и длительное питание из органики.

Позаботьтесь о кустарниках

Кустарники тоже требуют внимания. Самые распространенные в наших широтах — смородина, малина, крыжовник, розы. Если за ними не ухаживать, растения теряют силу, уменьшают урожайность и чаще болеют.

Что делать с кустарниками перед зимой:

удалите старые и слабые побеги;подвяжите ветки, чтобы их не сломал снег;

мульчируйте почву торфом или перегноем;

при необходимости укройте агроволокном.

Укройте растения

Не все культуры одинаково выдерживают морозы. Особого внимания требуют молодые саженцы, теплолюбивые деревья и декоративные растения.

Что укрывать на зиму:

молодые саженцы яблони и груши;

виноград;

розы, хризантемы и другие теплолюбивые цветы.

Лучше всего укрывать растения агроволокном, мешковиной, еловыми ветками, а корневую систему – слоем мульчи из листьев.

Подготовьте садовый инвентарь к зиме

Не менее важно позаботиться об инструментах, от их состояния зависит комфорт работы в следующем сезоне.

Садовые инструменты следует очистить от земли и остатков растений, хорошо высушить. Металлические части смажьте автомобильным маслом, это поможет избежать ржавчины.

Деревянные ручки обработайте олифой или специальными средствами. Шланги и систему полива необходимо освободить от воды, чтобы они не треснули от мороза.

Ответы на распространенные вопросы

Собрали ответы на популярные вопросы, посвященные подготовке сада к зиме.

Когда начинать подготовку сада к зиме?

Оптимально — после завершения сбора урожая и опадения листьев, в сентябре-октябре.

Чем подкормить деревья осенью?

Фосфорно-калийными удобрениями и перегноем. Азотные удобрения осенью не используют.

Нужно ли укрывать все растения на зиму?

Нет, укрытия требуют только молодые саженцы и теплолюбивые культуры.

Что делать с опавшими листьями?

Здоровые листья компостируют, а больные лучше сжечь или вывезти.

Где купить садовый секатор для обрезки деревьев?

Где купить садовый секатор для обрезки деревьев?

