Осіння підготовка саду до зими – це обов’язковий етап для кожного садівника.

Правильний догляд допоможе рослинам легше пережити морози, зменшить ризик хвороб і забезпечить рясний врожай наступного року.

Приберіть опале листя

Опале листя може стати джерелом проблем. У ньому зимують шкідники та збудники грибкових хвороб. Якщо залишити його під деревами, навесні ризик зараження дерев значно зросте.

Здорове листя можна компостувати й використовувати як органічне добриво, а от уражене – краще спалити або вивезти з ділянки.

Шар сухого листя можна використати для мульчування пристовбурних кіл – це коли укривають ґрунт навколо стовбура дерева. Це допомагає зберігати вологу, захищає коріння від морозу й різких перепадів температур та пригнічує бур’яни.

Обріжте дерева та купіть секатори садові

Осіння обрізка допомагає омолодити дерева, видалити хворі та сухі гілки й запобігти поширенню інфекцій. Також правильно сформована крона краще витримує снігове навантаження та вітер.

Які гілки на деревах слід обрізати:

сухі або поламані гілки;

уражені гілки;

пагони, що ростуть усередину крони;

гілки, які труться одна об одну.

Зрізи діаметром понад 2 см обов’язково покрийте садовим варом або спеціальними пастами, щоб уникнути проникнення інфекцій.

Підживіть дерева

Пізньої осені дерева вже не потребують азоту – він стимулює ріст пагонів, які все одно не встигнуть визріти до морозів. Натомість варто підживити сад фосфорно-калійними добривами: фосфор зміцнює кореневу систему, а калій підвищує морозостійкість і захищає від хвороб.

Вносьте добрива у пристовбурні кола, відступивши від стовбура 20–30 см. Якщо дерево велике, орієнтуйтеся на проєкцію крони – саме там найбільше активного коріння.

Після внесення обов’язково полийте ґрунт, щоб речовини краще розчинилися й дійшли до коріння.

Досвідчені садівники радять комбінувати осіннє мінеральне підживлення та мульчування перегноєм або компостом. Тоді дерево отримує і швидку підтримку (фосфор і калій), і довготривале живлення з органіки.

Догляньте за чагарниками

Чагарники теж потребують уваги. Найпоширеніші у наших широтах — смородина, малина, аґрус, троянди. Якщо їх не доглядати, рослини втрачають силу, зменшують урожайність і частіше хворіють.

Що робити з чагарниками перед зимою:

видаліть старі та слабкі пагони;

підв’яжіть гілки, щоб їх не поламав сніг;

мульчуйте ґрунт торфом або перегноєм;

за потреби укрийте агроволокном.

Укрийте рослини

Не всі культури однаково витримують морози. Особливої уваги потребують молоді саджанці, теплолюбні дерева та декоративні рослини.

Що укривати на зиму:

молоді саджанці яблуні та груші;

виноград;

троянди, хризантеми та інші теплолюбні квіти.

Краще за все укривати рослини агроволокном, мішковиною, ялиновим гіллям, а кореневу систему – шаром мульчі з листя.

Підготуйте садовий інвентар до зими

Не менш важливо подбати про інструменти, від їхнього стану залежить комфорт роботи наступного сезону.

Садові інструменти варто очистити від землі та залишків рослин, добре висушити. Металеві частини змастіть автомобільною оливою, це допоможе уникнути іржі.

Дерев’яні ручки обробіть оліфою чи спеціальними засобами. Шланги та систему поливу необхідно звільнити від води, щоб не потріскалися від морозу.

Відповіді на розповсюджені запитання

Зібрали відповіді на популярні запитання, присвячені підготовці саду до зими.

Коли починати підготовку саду до зими?

Оптимально — після завершення збору врожаю та опадання листя, у вересні-жовтні.

Чим підживити дерева восени?

Фосфорно-калійними добривами та перегноєм. Азотні добрива восени не використовують

Чи потрібно вкривати всі рослини на зиму?

Ні, укриття потребують лише молоді саджанці й теплолюбні культури.

Що робити з опалим листям?

Здорове листя компостують, а хворе краще спалити чи вивезти.

