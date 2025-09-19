В октябре 2025 года будет немало благоприятных дней для стрижки, окрашивания и ухода за волосами.

Астрологи уверяют, что дату для записи к мастеру стоит выбирать, ориентируясь на фазы спутника Земли. Правильно подобранное время может повлиять не только на внешний вид человека, но и на внутреннее состояние и жизненную энергию.

Факты ICTV подготовили лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года, который станет надежным ориентиром для тех, кто заботится о красоте и здоровье волос.

Сейчас смотрят

Когда лучше стричь волосы в октябре 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в октябре 2025 года и их потенциальное влияние на состояние и внешний вид волос.

Фазы Луны в октябре 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-6 октября) – в этот период волосы быстро восстанавливаются и растут. Стрижка будет способствовать густоте и укреплению, а также может стать символом положительных изменений в жизни. Окрашивание будет более стойким, цвета будут выглядеть ярко.

(1-6 октября) – в этот период волосы быстро восстанавливаются и растут. Стрижка будет способствовать густоте и укреплению, а также может стать символом положительных изменений в жизни. Окрашивание будет более стойким, цвета будут выглядеть ярко. Полнолуние (7 октября) – не лучший день для изменений во внешности. Стрижка сделает волосы непослушными, а окрашивание может пойти не по плану. Лучше сосредоточиться на уходе за волосами.

(7 октября) – не лучший день для изменений во внешности. Стрижка сделает волосы непослушными, а окрашивание может пойти не по плану. Лучше сосредоточиться на уходе за волосами. Убывающая Луна (8-20 октября) — этот период подходит для стрижки, если вы хотите надолго сохранить форму прически. Рост волос может замедлиться, но они станут более крепкими. Если планируете окрашивание, то лучше выбирать темные оттенки.

(8-20 октября) — этот период подходит для стрижки, если вы хотите надолго сохранить форму прически. Рост волос может замедлиться, но они станут более крепкими. Если планируете окрашивание, то лучше выбирать темные оттенки. Новолуние (21 октября) — в этот день лучше воздержаться от стрижек и окрашивания, ведь они могут негативно сказаться на состоянии волос. Лучше всего — дать волосам отдохнуть и ограничиться легким домашним уходом.

(21 октября) — в этот день лучше воздержаться от стрижек и окрашивания, ведь они могут негативно сказаться на состоянии волос. Лучше всего — дать волосам отдохнуть и ограничиться легким домашним уходом. Растущая луна (22-31 октября) — снова благоприятный период для экспериментов с прической. Стрижка поможет волосам стать сильнее, а их рост ускорится. Окрашивание будет держаться долго, цвет будет выглядеть насыщенным и гармоничным.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября. Не рекомендуется стричься: 7, 12, 21 октября.

Уход за волосами в октябре 2025 года по фазам Луны

Ориентируясь на фазы Луны в октябре 2025 года, вы можете усилить действие уходовых процедур.

Растущая Луна (1–6 октября) — лучшее время для восстанавливающих процедур и использования питательных масок. Волосы активно впитывают полезные вещества, поэтому результаты ухода будут заметными.

В полнолуние (7 октября) стоит избегать агрессивных процедур и девайсов для укладки. В этот день волосы особенно чувствительны, поэтому лучше ограничиться очищением кожи головы и легким массажем.

Убывающая Луна (8–20 октября) подходит для пилинга кожи головы, восстанавливающих масок и процедур против выпадения волос.

Во время новолуния (21 октября) лучше избегать любых экспериментов, а вместо этого ограничиться мытьем шампунем с использованием кондиционера.

Растущая Луна (22–31 октября) — идеальный период для интенсивного ухода. Любые процедуры — ламинирование, ботокс для волос, питательные маски — принесут длительный эффект. Также в это время полезно принимать витаминные комплексы для укрепления волос изнутри.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.