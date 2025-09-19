Лунный календарь стрижек на октябрь 2025: как выбрать идеальный день для перемен
В октябре 2025 года будет немало благоприятных дней для стрижки, окрашивания и ухода за волосами.
Астрологи уверяют, что дату для записи к мастеру стоит выбирать, ориентируясь на фазы спутника Земли. Правильно подобранное время может повлиять не только на внешний вид человека, но и на внутреннее состояние и жизненную энергию.
Факты ICTV подготовили лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года, который станет надежным ориентиром для тех, кто заботится о красоте и здоровье волос.
Когда лучше стричь волосы в октябре 2025 года
Рассмотрим подробно фазы Луны в октябре 2025 года и их потенциальное влияние на состояние и внешний вид волос.
Фазы Луны в октябре 2025 года и их влияние на волосы:
- Растущая Луна (1-6 октября) – в этот период волосы быстро восстанавливаются и растут. Стрижка будет способствовать густоте и укреплению, а также может стать символом положительных изменений в жизни. Окрашивание будет более стойким, цвета будут выглядеть ярко.
- Полнолуние (7 октября) – не лучший день для изменений во внешности. Стрижка сделает волосы непослушными, а окрашивание может пойти не по плану. Лучше сосредоточиться на уходе за волосами.
- Убывающая Луна (8-20 октября) — этот период подходит для стрижки, если вы хотите надолго сохранить форму прически. Рост волос может замедлиться, но они станут более крепкими. Если планируете окрашивание, то лучше выбирать темные оттенки.
- Новолуние (21 октября) — в этот день лучше воздержаться от стрижек и окрашивания, ведь они могут негативно сказаться на состоянии волос. Лучше всего — дать волосам отдохнуть и ограничиться легким домашним уходом.
- Растущая луна (22-31 октября) — снова благоприятный период для экспериментов с прической. Стрижка поможет волосам стать сильнее, а их рост ускорится. Окрашивание будет держаться долго, цвет будет выглядеть насыщенным и гармоничным.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года
- Благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября.
- Не рекомендуется стричься: 7, 12, 21 октября.
Уход за волосами в октябре 2025 года по фазам Луны
Ориентируясь на фазы Луны в октябре 2025 года, вы можете усилить действие уходовых процедур.
Растущая Луна (1–6 октября) — лучшее время для восстанавливающих процедур и использования питательных масок. Волосы активно впитывают полезные вещества, поэтому результаты ухода будут заметными.
В полнолуние (7 октября) стоит избегать агрессивных процедур и девайсов для укладки. В этот день волосы особенно чувствительны, поэтому лучше ограничиться очищением кожи головы и легким массажем.
Убывающая Луна (8–20 октября) подходит для пилинга кожи головы, восстанавливающих масок и процедур против выпадения волос.
Во время новолуния (21 октября) лучше избегать любых экспериментов, а вместо этого ограничиться мытьем шампунем с использованием кондиционера.
Растущая Луна (22–31 октября) — идеальный период для интенсивного ухода. Любые процедуры — ламинирование, ботокс для волос, питательные маски — принесут длительный эффект. Также в это время полезно принимать витаминные комплексы для укрепления волос изнутри.