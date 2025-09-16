В октябре 2025 года Луна, как всегда, будет влиять на наши эмоции, самочувствие и успех в повседневных делах.

Астрологический календарь поможет сориентироваться, когда стоит начинать важные дела, а когда лучше отложить активность и сосредоточиться на отдыхе.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на октябрь 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать список дел на середину осени.

Фазы Луны в октябре 2025 года

1–6 октября – Луна растет.

7 октября – полная Луна.

8–20 октября – убывающая Луна.

21 октября – новолуние.

22–31 октября – растущая Луна.

Лунный календарь на октябрь 2025 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 1, 12, 20, 27, 28 и 31 октября.

1 октября – день семьи и новых традиций. Удачный для начала долгосрочных дел, семейного бизнеса, регистрации предприятия или запуска проектов. Хорошее время для примирения, укрепления отношений и благотворительности.

12 октября – один из самых мощных дней месяца. Благоприятен для коллективных мероприятий, активных действий и карьерных решений. Хорошо начинать новые дела, уделять время физическому развитию и духовным практикам.

20 октября – гармоничный день для внутреннего равновесия, планирования и самопознания. Подходит для покупки недвижимости, обучения и благотворительных инициатив. Избегайте конфликтов и деструктивности.

27 октября – день интуиции, любви и исследований. Удачный для заключения браков, научной работы и духовных практик. Возможно усиление пророческих ощущений и творческих идей.

28 октября – переход между фазами. В этот день слова имеют особую силу: стоит избегать грубости и поспешных высказываний. Хорошо заниматься очищением, медитацией и лечебными процедурами.

31 октября – завершающий и одновременно удачный день для новых начинаний, особенно семейных и деловых. Время для примирения, зарождения традиций и создания фундамента будущих дел.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на октябрь 2025 года

Для путешествий: 1, 12, 20, 27 октября.

Для новых начинаний: 1, 12, 20, 31 октября.

Для финансовых или юридических дел: 1, 12, 20, 28 октября.

Для творчества и спорта: 12, 20, 27, 31 октября.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 12, 20, 27, 31 октября.

Для похода к врачу: 1, 12, 20, 28 октября.

Неблагоприятные дни в октябре 2025 года

В октябре неблагоприятными по лунному календарю будут 3, 6, 14, 15, 21, 24 и 26 числа.

В эти дни лучше избегать новых начинаний, рискованных сделок и эмоциональных споров. Следует отказаться от перегрузок и посвятить время завершению начатых дел и восстановлению сил.

