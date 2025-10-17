Гитарист и один из основателей американской рок-группы Kiss Эйс Фрейли скончался в возрасте 74 лет.

О смерти музыканта сообщила его семья в официальном заявлении, пишет ABC News.

Эйс Фрейли скончался

Новость о смерти Фрейли появилась через несколько недель после того, как музыкант отменил свои концерты в 2025 году из-за проблем со здоровьем. Родные Эйса отметили, что “полностью опустошены и разбиты горем”.

Сейчас смотрят

— В последние минуты жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями и молитвами. Мы храним все лучшие воспоминания о нем, его смех и отмечаем его силу и доброту, которыми он делился с другими. Вспоминая все его невероятные жизненные достижения, память об Эйсе будет жить вечно, — говорится в заявлении семьи.

Участники Kiss отдали дань уважения Фрейли за его роль в создании коллектива.

— Мы опустошены смертью Эйса Фрейли. Он был важным и незаменимым рок-солдатом на важнейших этапах становления группы. Он является и всегда будет частью наследия KISS. — говорится в совместном заявлении Пола Стэнли и Джина Симмонса.

Питер Крисс отметил, что Эйс ушел из жизни мирно в окружении семьи.

— Моя жена и я также были с ним до самого конца. Как один из основателей Kiss и в своей сольной карьере, Эйс повлиял и тронул сердца миллионов людей. Его наследие будет жить в музыкальной индустрии и в сердцах поклонников Kiss, — заявил музыкант.

Что известно об Эйсе Фрейли

Фрейли, настоящее имя которого Пол Дэниел Фрейли, основал группу Kiss вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом в Нью-Йорке в 1973 году. Они стали известны благодаря своим живым выступлениям, которые включали раскрашивание лиц, эпатажные сценические костюмы и большое количество пиротехники.

Фрейли, сценический образ которого в Kiss назывался Spaceman (Космонавт), был введен вместе с группой в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году. Музыкант покидал коллектив дважды: впервые в 1982 году, а затем в 2002-м, после “прощального тура”.

В 1999 году музыкант был номинирован на премию Грэмми за лучшее хард-рок-исполнение альбома PsychoCircus.

После ухода из Kiss Фрейли создал собственный проект Frehley’s Comet и выпустил несколько сольных альбомов, последним из которых был 10,000 Volts 2024 года. В декабре он должен был получить почетную награду Центра Кеннеди вместе с группой Kiss.

У музыканта остались жена Жанетт, дочь Моник, брат Чарльз, сестра Нэнси Салвнер, а также племянники и племянницы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.