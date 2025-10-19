Американська ню-метал група Limp Bizkit повідомила про смерть свого співзасновника та басиста Сема Ріверса. Музикант пішов із життя у віці 48 років. Причину смерті зараз не розголошують.

Про це пише ВВС.

Помер Сем Ріверс

– Від першої ноти, яку ми виконали разом, Сем приносив світло та ритм, які неможливо замінити. Його талант був природним, присутність – незабутньою, серце – величезним, – йдеться в заяві, опублікованій гуртом.

Гурт Limp Bizkit, до складу якого входять Фред Дерст, Джон Отто, DJ Lethal і тепер уже покійний Сем Ріверс, був заснований у 1994 році.

Завдяки унікальному поєднанню хіп-хопу та року, а також емоційним текстам, гурт став одним із ключових представників ню-метал сцени наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років.

Серед найуспішніших альбомів Limp Bizkit – Significant Other, Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, а також хіти Take a Look Around і номер один у чартах Rollin’ (Air Raid Vehicle).

У 2000 році Сем Ріверс отримав престижну нагороду Gibson як найкращий басист.

– Ми пережили стільки моментів – шалені, тихі, прекрасні – і кожен із них був особливим, бо Сем був поруч, – додали музиканти у своїй заяві.

У 2015 році Ріверс залишив гурт на кілька років через проблеми зі здоров’ям. Музикант розповідав, що причиною стала хвороба печінки, спричинена “надмірним вживанням алкоголю”.

– Я кинув пити і робив усе, що казали лікарі. Мені провели лікування від алкоголю та трансплантацію печінки, яка підійшла ідеально, – говорив Ріверс.

Попри хворобу Сем Ріверс продовжував виступати з Limp Bizkit. Гурт випустив новий сингл Making Love to Morgan Wallen у вересні та виступив на Reading Festival у серпні.

Їхній останній студійний альбом Still Suck вийшов чотири роки тому.

Нагадаємо, у віці 74 років помер Ейс Фрейлі, гітарист і засновник культового рок-гурту Kiss.

