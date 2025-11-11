Декабрь для садоводов и огородников – это период подведения итогов и планирования. Активные работы завершены, но забот хватает: нужно проверить укрытие деревьев и кустарников, подготовить инвентарь, следить за состоянием озимых и подумать, что сеять весной.

Тем, кто не хочет ждать тепла, декабрь позволяет выращивать зелень в теплицах или дома на подоконнике.

Чтобы правильно спланировать работы и не пропустить благоприятные периоды, воспользуйтесь лунным посевным календарем на декабрь 2025 года от Фактов ICTV.

Посевной календарь на декабрь 2025 года – благоприятные дни для посадки

Благоприятными днями для работы с растениями в последний месяц 2025 года будут 2-4, 6, 7, 15-17, 21, 22, 25, 26, 30 и 31 декабря.

В эти даты можно сеять зелень, проводить подзимние посевы или заниматься декоративными культурами. Если почва еще не промерзла, это также хорошее время для высадки хвойных деревьев и кустарников.

Что и когда сеять в декабре 2025

Несмотря на зиму, некоторые культуры хорошо переносят посев в декабре – главное, делать это в правильные дни и с учетом погоды.

Чеснок, лук на зелень – 2-4, 6 и 7 декабря;

Редис, салат, шпинат, петрушка, укроп – 15-17, 21 и 22 декабря (в теплице или контейнерах);

Морковь, свекла, пастернак – подзимние посевы в рыхлую почву 15–17 или 25 и 26 декабря;

Базилик, руккола, кинза, микрозелень — 2-4 или 30 и 31 декабря (в комнатных условиях);

Однолетние цветы (мак, календула, астра) — 15-17 декабря, если земля еще не замерзла;

Хвойные, декоративные деревья, живые изгороди — 6-7 или 21 и 22 декабря, при температуре выше –5 °C.

Также в декабре стоит проверить, хорошо ли укрыты плодовые деревья, обновить слой мульчи и осмотреть растения после первых морозов.

Посевной календарь на декабрь 2025 года — неблагоприятные дни для посадки

Неблагоприятными для любых посевных или пересадочных работ будут 1, 5, 10-12, 19, 20 и 27-29 декабря.

В это время лучше не беспокоить растения, а посвятить день другим делам: проверке хранения овощей, уходу за комнатными цветами или планированию будущих посадок.

