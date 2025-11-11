Грудень для садівників та городників – це період підбиття підсумків і планування. Активні роботи завершені, але турбот вистачає: потрібно перевірити укриття дерев і кущів, підготувати інвентар, стежити за станом озимих і подумати, що висівати навесні.

Тим, хто не хоче чекати тепла, грудень дає змогу вирощувати зелень у теплицях або вдома на підвіконні.

Щоб правильно спланувати роботи та не пропустити сприятливі періоди, скористайтеся місячним посівним календарем на грудень 2025 року від Фактів ICTV.

Посівний календар на грудень 2025 року – сприятливі дні для посадки

Сприятливими днями для роботи із рослинами в останній місяць 2025 року будуть 2-4, 6, 7, 15-17, 21, 22, 25, 26, 30 та 31 грудня.

У ці дати можна висівати зелень, проводити підзимові посіви або займатися декоративними культурами. Якщо ґрунт ще не промерз, це також хороший час для висадки хвойних дерев і чагарників.

Що та коли сіяти у грудні 2025

Попри зиму, певні культури добре переносять посів у грудні – головне, робити це в правильні дні та з урахуванням погоди.

Часник, цибуля на зелень – 2-4, 6 та 7 грудня;

Редис, салат, шпинат, петрушка, кріп – 15-17, 21 та 22 грудня (у теплиці або контейнерах);

Морква, буряк, пастернак – підзимові посіви у пухкий ґрунт 15–17 або 25 та 26 грудня;

Базилік, рукола, кінза, мікрозелень — 2-4 або 30 та 31 грудня (у кімнатних умовах);

Однорічні квіти (мак, календула, айстра) — 15-17 грудня, якщо земля ще не змерзла;

Хвойні, декоративні дерева, живоплоти — 6-7 або 21 та 22 грудня, за температури вище ніж –5 °C.

Також у грудні варто перевірити, чи добре укриті плодові дерева, оновити шар мульчі та оглянути рослини після перших морозів.

Посівний календар на грудень 2025 року – несприятливі дні для посадки

Несприятливими для будь-яких посівних чи пересадкових робіт будуть 1, 5, 10-12, 19, 20 та 27-29 грудня.

У цей час краще не турбувати рослини, а присвятити день іншим справам: перевірці зберігання овочів, догляду за кімнатними квітами чи плануванню майбутніх посадок.

