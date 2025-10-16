В ноябре 2025 года фазы Луны, как всегда, будут влиять на наше самочувствие, эмоции, уровень энергии и успех в делах.

Астрологический календарь подскажет, когда лучше начинать важные дела, планировать путешествия или отдых и в какие дни стоит избегать поспешных решений.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать последний месяц осени.

Сейчас смотрят

Фазы Луны в ноябре 2025 года

1-4 ноября – Луна растет.

5 ноября – полная Луна.

6-19 ноября – убывающая Луна.

20 ноября – новолуние.

21-30 ноября – растущая Луна.

Лунный календарь на ноябрь 2025 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 1, 11, 26, 27 и 30 ноября.

1 ноября – энергетически сильный день, который ни в коем случае не стоит проводить пассивно. Можно работать как физически, так и умственно. Благоприятный период для спорта, путешествий и других активных действий.

11 ноября – в этот день можно посещать публичные мероприятия, заводить новые знакомства, начинать новые дела и принимать важные решения.

26 ноября — день, когда обостряется интуиция. Старайтесь остановить внутренний диалог и прислушаться к своим истинным желаниям.

27 ноября — подходящий день для любых медицинских процедур. Избегайте конфликтов, ругани и думайте, прежде чем что-то говорить.

30 ноября — день успешный для бизнеса, особенно семейного. Также благоприятный период для примирения, если с кем-то были в ссоре.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на ноябрь 2025 года

Для путешествий: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.

Для новых начинаний: 1, 4, 10, 22, 30.

Для финансовых или юридических дел: 4, 10, 10, 11, 16, 22.

Для творчества и спорта: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.

Для похода к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30.

Неблагоприятные дни в ноябре 2025 года

В ноябре неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 числа.

В эти дни рекомендуется избегать конфликтов, рискованных сделок и новых начинаний. Не стоит перегружать организм, лучше посвятить время завершению начатых дел, отдыху и восстановлению сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.