Лунный календарь на ноябрь 2025: когда действовать, а когда лучше отдохнуть
В ноябре 2025 года фазы Луны, как всегда, будут влиять на наше самочувствие, эмоции, уровень энергии и успех в делах.
Астрологический календарь подскажет, когда лучше начинать важные дела, планировать путешествия или отдых и в какие дни стоит избегать поспешных решений.
Факты ICTV подготовили лунный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать последний месяц осени.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
- 1-4 ноября – Луна растет.
- 5 ноября – полная Луна.
- 6-19 ноября – убывающая Луна.
- 20 ноября – новолуние.
- 21-30 ноября – растущая Луна.
Лунный календарь на ноябрь 2025 – благоприятные дни
В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 1, 11, 26, 27 и 30 ноября.
1 ноября – энергетически сильный день, который ни в коем случае не стоит проводить пассивно. Можно работать как физически, так и умственно. Благоприятный период для спорта, путешествий и других активных действий.
11 ноября – в этот день можно посещать публичные мероприятия, заводить новые знакомства, начинать новые дела и принимать важные решения.
26 ноября — день, когда обостряется интуиция. Старайтесь остановить внутренний диалог и прислушаться к своим истинным желаниям.
27 ноября — подходящий день для любых медицинских процедур. Избегайте конфликтов, ругани и думайте, прежде чем что-то говорить.
30 ноября — день успешный для бизнеса, особенно семейного. Также благоприятный период для примирения, если с кем-то были в ссоре.
Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на ноябрь 2025 года
- Для путешествий: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.
- Для новых начинаний: 1, 4, 10, 22, 30.
- Для финансовых или юридических дел: 4, 10, 10, 11, 16, 22.
- Для творчества и спорта: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.
- Для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.
- Для похода к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30.
Неблагоприятные дни в ноябре 2025 года
В ноябре неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 числа.
В эти дни рекомендуется избегать конфликтов, рискованных сделок и новых начинаний. Не стоит перегружать организм, лучше посвятить время завершению начатых дел, отдыху и восстановлению сил.