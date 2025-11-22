Календарь рыбалки на декабрь 2025: как начать зимний сезон
Декабрь открывает сезон зимней рыбалки и считается благоприятным месяцем для выезда на водоем.
В этот период поведение рыбы становится предсказуемым, что позволяет рассчитывать на хороший результат. Однако для щедрого улова важно правильно подобрать снасти и приманки, а также ориентироваться на фазы Луны и погодные условия.
Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на декабрь 2025 года, который поможет определить самые благоприятные дни для рыбалки.
Календарь рыбалки на декабрь 2025 года
- Лучшие дни для рыбалки: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря.
- Хорошие дни для рыбалки: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря.
- Плохие дни для рыбалки: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря.
- Очень плохие дни для рыбалки: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря.
На что ловить рыбу в декабре 2025 года
Окунь активно собирается в большие стаи и держится на глубине 1,5–3 м. Он хорошо клюет на мормишку с мотылем, вертикальные блесны и небольшие балансиры.
Щука в декабре берет на живца, широкие блесны, а также на балансиры 5–9 см. Судак выходит на охоту в сумерках и рано утром — лучший результат дают узкие блесны, средние балансиры и тяжелая джиг-блесна.
Лящ и подлещик активно клюют в утренние часы на глубине 5-8 м. Рабочие насадки — мотыль, опарыш, а также фидерные смеси, поданные через зимнюю кормушку.
Плотва в первый месяц зимы предпочитает мотыля, мелкие блесны, а налим клюет на живца, кусочки рыбы и донные снасти.
Источник: Vlisi, Fish-master