Декабрь открывает сезон зимней рыбалки и считается благоприятным месяцем для выезда на водоем.

В этот период поведение рыбы становится предсказуемым, что позволяет рассчитывать на хороший результат. Однако для щедрого улова важно правильно подобрать снасти и приманки, а также ориентироваться на фазы Луны и погодные условия.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на декабрь 2025 года, который поможет определить самые благоприятные дни для рыбалки.

Сейчас смотрят

Календарь рыбалки на декабрь 2025 года

Лучшие дни для рыбалки: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря.

Хорошие дни для рыбалки: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря.

Плохие дни для рыбалки: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря.

Очень плохие дни для рыбалки: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря.

На что ловить рыбу в декабре 2025 года

Окунь активно собирается в большие стаи и держится на глубине 1,5–3 м. Он хорошо клюет на мормишку с мотылем, вертикальные блесны и небольшие балансиры.

Щука в декабре берет на живца, широкие блесны, а также на балансиры 5–9 см. Судак выходит на охоту в сумерках и рано утром — лучший результат дают узкие блесны, средние балансиры и тяжелая джиг-блесна.

Лящ и подлещик активно клюют в утренние часы на глубине 5-8 м. Рабочие насадки — мотыль, опарыш, а также фидерные смеси, поданные через зимнюю кормушку.

Плотва в первый месяц зимы предпочитает мотыля, мелкие блесны, а налим клюет на живца, кусочки рыбы и донные снасти.

Источник: Vlisi, Fish-master

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.