Лунный календарь на декабрь 2025: как планировать дела в конце года
В конце года каждый из нас должен внимательно прислушиваться к собственному ритму и уровню энергии — и именно лунный календарь на декабрь 2025 года может стать полезным ориентиром.
Он подскажет, когда стоит планировать встречи, путешествия и важные проекты, а когда лучше замедлиться и дать себе время на восстановление.
Факты ICTV подготовили лунный календарь на декабрь 2025 года, чтобы вы могли спланировать последний месяц года и провести его гармонично.
Фазы Луны в декабре 2025 года
- 1-4 декабря — растущая Луна.
- 5 декабря – полная Луна.
- 6-19 декабря – убывающая Луна.
- 20 декабря – новолуние.
- 21-31 декабря – растущая Луна.
Лунный календарь на декабрь 2025 – благоприятные дни
В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 декабря.
1 декабря – в этот день вы можете почувствовать сильный прилив энергии, направьте ее на умственную или физическую активность. Благоприятный период для любых активных действий.
4 декабря – день подходит для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Благоприятно начинать новые дела.
11 декабря – один из лучших дней для активных действий, для определения цели, выбора профессии, построения карьеры и смены работы. Не бойтесь принимать решения, на которые долго не могли осмелиться.
18 декабря — в этот день полезно провести время на природе, особенно у водоема. Доверяйте своей интуиции и попробуйте помедитировать.
25 декабря — удачный день для свиданий, признаний и бракосочетаний. Также можно заняться научной и исследовательской работой, духовными практиками.
26 декабря — в этот день стоит следить за своей речью, избегать конфликтов, ругани и чрезмерной эмоциональности.
29 декабря — семейный день, который рекомендуется провести с родными. Можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты.
Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на декабрь 2025 года
- Для путешествий: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27, 30.
- Для новых начинаний: 4, 10, 18, 21, 29.
- Для финансовых или юридических дел: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29.
- Для творчества и спорта: 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25.
- Для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26.
- Для похода к врачу: 1, 4, 10, 11, 21, 29.
Неблагоприятные дни в декабре 2025 года
В декабре неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 числа.
В эти дни рекомендуется избегать конфликтов, принятия важных решений, новых начинаний и негативных эмоций. Не стоит перегружать организм как физически, так и эмоционально. Посвятите время отдыху, духовным практикам и восстановлению сил.