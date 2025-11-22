Календар рибалки на грудень 2025: як розпочати зимовий сезон
Грудень відкриває сезон зимової риболовлі і вважається сприятливим місяцем для виїзду на водойму.
У цей період поведінка риби стає передбачуваною, що дозволяє розраховувати на гарний результат. Однак для щедрого улову важливо правильно підібрати снасті та приманки, а також орієнтуватися на фази Місяця й погодні умови.
Факти ICTV підготували календар рибалки на грудень 2025 року, який допоможе визначити найсприятливіші дні для риболовлі.
Календар рибалки на грудень 2025 року
- Найкращі дні для риболовлі: 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 грудня.
- Хороші дні для риболовлі: 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 грудня.
- Погані дні для риболовлі: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 грудня.
- Дуже погані дні для риболовлі: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 грудня.
На що ловити рибу у грудень 2025 року
Окунь активно збирається у великі зграї і тримається на глибині 1,5–3 м. Він добре клює на мормишку з мотилем, вертикальні блешні і невеликі балансири.
Щука в грудні бере на живця, широкі блешні, а також на балансири 5–9 см. Судак виходить на полювання в сутінках і рано вранці — найкращий результат дають вузькі блешні, середні балансири і важка джиг-блешня.
Лящ і підлящик активно клюють в ранкові години на глибині 5-8 м. Робочі насадки — мотиль, опариш, а також фідерні суміші, подані через зимову годівницю.
Плотва в перший місяць зими віддає перевагу мотилю, дрібним блешням, а налим клює на живця, шматочки риби і донні снасті.
Джерело: Vlisi, Fish-master