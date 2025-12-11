Январь для садоводов и огородников – это начало нового сезона, когда постепенно выстраивается ритм предстоящих работ.

Хотя для активных посадок в открытый грунт еще не время, первый месяц года прекрасно подходит для выращивания рассады, комнатных культур и первых тепличных экспериментов.

Именно в январе формируется база для весенних результатов: проверяется инвентарь, подбираются семена, готовятся почвосмеси, а в теплицах и на подоконниках можно начать ранние посевы.

Чтобы эффективно спланировать работы и выбрать правильные дни для посева, предлагаем месячный посевной календарь на январь 2026 года от Фактов ICTV.

Посевной календарь на январь 2026 года – благоприятные дни для посадки

В январе стоит ориентироваться на растущую Луну – именно в эти периоды растения лучше укореняются, активнее развиваются и лучше переносят пересадку.

Благоприятными датами для посевов и работы с растениями будут 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти дни можно сеять огородную рассаду, пересаживать комнатные цветы, укоренять черенки, ухаживать за декоративными культурами в теплице, начинать выращивание зелени на подоконнике.

Что и когда сеять в январе 2026

Многие культуры хорошо переносят посев в январе. Главное, выбирать благоприятные дни и сеять в теплице или в комнатных условиях.

Сельдерей корневой, лук-порей, долгоцветы – 1-3 января;

Зелень, салаты, шпинат, пряные травы – 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 января;

Томаты, перец, баклажаны, физалис – 4-5, 12-13, 21-23, 31 января;

Комнатные и декоративные цветы – 6, 7, 12, 13, 21-23 января;

Корнеплоды, луковичные культуры – 17-20 января;

Бобовые (горох, фасоль, бобы) – 19, 20 января (при раннем выращивании в теплице);

Клубника и земляника на рассаду – 27-28 января;

Овощи для тестирования семян (проверка всходов томатов, перца, баклажанов) – 9 января.

Также в январе стоит обновить почву для комнатных растений, подготовить подсветку для рассады и проверить качество хранения семян перед весенними посевами.

Посевной календарь на январь 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть периоды, когда стоит воздержаться от любых посевов и пересадок — это время новолуния, полнолуния и дни перехода Луны между знаками. Неблагоприятные дни — 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 января.

В эти даты лучше не беспокоить растения. Займитесь тем, что не требует нарушения корневой системы: подготовкой почвы, выбором семян, осмотром инвентаря, планированием тепличных работ.

