Січень для садівників та городників – це початок нового сезону, коли поступово вибудовується ритм майбутніх робіт.

Хоча для активних посадок у відкритий ґрунт ще не час, перший місяць року чудово підходить для вирощування розсади, кімнатних культур та перших тепличних експериментів.

Саме у січні формується база для весняних результатів: перевіряється інвентар, добирається насіння, готуються ґрунтосуміші, а в теплицях і на підвіконнях можна розпочати ранні посіви.

Зараз дивляться

Щоб ефективно спланувати роботи й обрати правильні дні для висіву, пропонуємо місячний посівний календар на січень 2026 року від Фактів ICTV.

Посівний календар на січень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У січні варто орієнтуватися на зростаючий Місяць – саме в ці періоди рослини краще вкорінюються, активніше розвиваються та краще переносять пересадку.

Сприятливими датами для посівів та роботи з рослинами будуть 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У ці дні можна висівати городню розсаду, пересаджувати кімнатні квіти, укорінювати живці, доглядати за декоративними культурами в теплиці, починати вирощування зелені на підвіконні.

Що та коли сіяти у січні 2026

Чимало культур добре переносять посів у січні. Головне, обирати сприятливі дні та висівати в теплиці або кімнатних умовах.

Селера коренева, цибуля-порей, довгоцвіти – 1-3 січня;

Зелень, салати, шпинат, пряні трави – 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 січня;

Томати, перець, баклажани, фізаліс – 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня;

Кімнатні та декоративні квіти – 6, 7, 12, 13, 21-23 січня;

Коренеплоди, цибулинні культури – 17-20 січня;

Бобові (горох, квасоля, боби) – 19, 20 січня (за раннього вирощування у теплиці);

Суниця та полуниця на розсаду – 27-28 січня;

Овочі для тестування насіння (перевірка сходів томатів, перцю, баклажанів) — 9 січня.

Також у січні варто оновити ґрунт для кімнатних рослин, підготувати підсвітку для розсади та перевірити якість зберігання насіння перед весняними посівами.

Посівний календар на січень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є періоди, коли варто утриматися від будь-яких посівів та пересадок — це часи Молодика, Повні та днів переходу Місяця між знаками. Несприятливі дні – 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня.

У ці дати краще не турбувати рослини. Займіться тим, що не потребує порушення кореневої системи: підготовкою ґрунту, вибором насіння, оглядом інвентарю, плануванням тепличних робіт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.