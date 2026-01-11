Февраль для садоводов и огородников – переходный месяц между зимним покоем и активной подготовкой к новому сезону.

Основные работы еще касаются открытого грунта, однако именно сейчас закладывается будущий урожай. Это время, когда проводят первые посевы на рассаду, ухаживают за тепличными культурами, проверяют состояние сада и планируют весенние работы.

Для тех, кто выращивает растения дома или в теплицах, февраль – активный период. На подоконниках появляется зелень, стартует посев овощей на рассаду, а декоративные культуры готовят к предстоящей высадке.

Чтобы правильно распределить нагрузку и использовать благоприятные периоды, стоит ориентироваться на лунный посевной календарь на февраль 2026 года.

Посевной календарь на февраль 2026 года — благоприятные дни для посадки

Благоприятными для работы с растениями в феврале 2026 года считаются 1-5, 8-10, 15-20, 22-25 февраля.

В эти дни можно безопасно сеять, пересаживать и подкармливать культуры, особенно те, которые выращиваются в теплицах или комнатных условиях.

Это также удачный период для подготовки почвы, замачивания семян и формирования плана весенних посадок.

Что и когда сеять в феврале 2026 года

Несмотря на то, что зима еще продолжается, февраль позволяет начать сезон для многих культур — при условии правильного выбора дней и соблюдения температурного режима.

Овощи и зелень

Лук на зелень, чеснок — 1-5, 8-10 февраля (в контейнерах или теплице);

Салат, шпинат, укроп, петрушка — 15-20, 22-25 февраля;

Редис – 8-10 или 22-25 февраля (в теплице);

Микрозелень (руккола, горчица, горох) – 1-5 и 15-20 февраля.

Рассада овощей

Перец сладкий и острый – 15-20 февраля;

Баклажаны – 15-20 февраля;

Томаты для теплиц – 22-25 февраля;

Сельдерей корневой – 1-5 февраля.

Цветы и декоративные растения

Однолетние цветы (петуния, лобелия, бегония) – 8-10, 15-20 февраля;

Многолетние цветы с длительным периодом развития – 1-5 или 22-25 февраля;

Комнатные растения – 8-10 и 22-25 февраля (пересадка, черенкование).

Посевной календарь на февраль 2026 года – неблагоприятные дни

Неблагоприятными для любых посевных и пересадочных работ в феврале 2026 года считаются 11-13 и 26-28 февраля.

В эти дни не рекомендуется сеять и пересаживать растения. Лучше сосредоточиться на вспомогательных делах: проверить запасы семян, очистить и продезинфицировать инструменты, осмотреть плодовые деревья, обновить укрытие или заняться планированием будущего сезона.