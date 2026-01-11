Лютий для садівників і городників – перехідний місяць між зимовим спокоєм і активною підготовкою до нового сезону.

Основні роботи ще стосуються відкритого ґрунту, однак саме зараз закладається майбутній урожай. Це час, коли проводять перші посіви на розсаду, доглядають за тепличними культурами, перевіряють стан саду та планують весняні роботи.

Для тих, хто вирощує рослини вдома або в теплицях, лютий – активний період. На підвіконнях з’являється зелень, стартує посів овочів на розсаду, а декоративні культури готують до майбутньої висадки.

Щоб правильно розподілити навантаження і використати сприятливі періоди, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на лютий 2026 року.

Посівний календар на лютий 2026 року — сприятливі дні для посадки

Сприятливими для роботи з рослинами у лютому 2026 року вважаються 1-5, 8-10, 15-20, 22-25 лютого.

У ці дні можна безпечно сіяти, пересаджувати та підживлювати культури, особливо ті, що вирощуються в теплицях або кімнатних умовах.

Це також вдалий період для підготовки ґрунту, замочування насіння та формування плану весняних посадок.

Що та коли сіяти у лютому 2026

Попри те, що зима ще триває, лютий дозволяє розпочати сезон для багатьох культур — за умови правильного вибору днів і дотримання температурного режиму.

Овочі та зелень

Цибуля на зелень, часник – 1-5, 8-10 лютого (у контейнерах або теплиці);

Салат, шпинат, кріп, петрушка – 15-20, 22-25 лютого;

Редис – 8-10 або 22-25 лютого (у теплиці);

Мікрозелень (рукола, гірчиця, горох) – 1-5 та 15-20 лютого.

Розсада овочів

Перець солодкий і гострий – 15-20 лютого;

Баклажани – 15-20 лютого;

Томати для теплиць – 22-25 лютого;

Селера коренева – 1-5 лютого.

Квіти та декоративні рослини

Однорічні квіти (петунія, лобелія, бегонія) – 8-10, 15-20 лютого;

Багаторічні квіти з тривалим періодом розвитку – 1-5 або 22-25 лютого;

Кімнатні рослини – 8-10 та 22-25 лютого (пересадка, живцювання).

Посівний календар на лютий 2026 року – несприятливі дні

Несприятливими для будь-яких посівних і пересадкових робіт у лютому 2026 року є 11-13 та 26-28 лютого.

У ці дні не рекомендується сіяти та пересаджувати рослини. Краще зосередитися на допоміжних справах: перевірити запаси насіння, очистити й продезінфікувати інструменти, оглянути плодові дерева, оновити укриття або зайнятися плануванням майбутнього сезону.