В феврале 2026 года растущая Луна традиционно считается благоприятным периодом для новых начинаний, планирования и активного развития дел. Именно в это время астрологи советуют сосредоточиться на достижении целей и личном развитии.

Подробнее о датах растущей Луны в феврале 2026 года и о том, что стоит учесть в этот период, — далее в материале.

Когда будет растущая Луна в феврале 2026 года

Растущая фаза продлится 1 февраля, после чего наступит полнолуние. Уже 17 февраля образуется новолуние, а с 18 по 28 февраля Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 24 февраля.

Растущая Луна в феврале 2026 года – что можно и что нельзя делать

1 февраля — благоприятный день для совершенствования своих навыков, занятий различными хобби и начала новых дел.

18 февраля — день творческих замыслов, планов и проектов на будущее. Хорошо планировать дела на следующий месяц.

19 февраля — удачный день для реализации планов и начала новых дел. Нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции.

20 февраля — контролируйте негативные мысли и эмоции, трансформируйте их в позитив и не занимайтесь саморазрушением.

21 февраля — в этот день возможны конфликты, поэтому будьте осторожны и не поддавайтесь различным соблазнам. Лучше сосредоточьтесь на отдыхе и внутреннем состоянии.

22 февраля — хороший день для построения творческих замыслов и плохой – для начала дел. Лучше больше планировать и выполнять только незначительные, рутинные дела.

23 февраля — день подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик. Важно прислушиваться к своей интуиции.

24 февраля — в этот день нужно следить за своей речью, избегать ругательств и конфликтов.

25 февраля — удачный день для поездок, путешествий, командировок и переездов. Особенно повезет тем, кто готов рисковать.

26 февраля — этот день рекомендуется провести в тишине и в одиночестве. Не проявляйте гнев или агрессию, если вас будут провоцировать на конфликт.

27 февраля — энергию этого дня лучше направить не на тяжелую физическую работу, а на благо семьи. Можно начинать новые дела, проекты, традиции.

28 февраля — можно работать как физически, так и умственно – энергии будет достаточно. Благоприятный день для бизнеса, спорта и других активных действий.