У лютому 2026 року зростальний Місяць традиційно вважається сприятливим періодом для нових починань, планування та активного розвитку справ. Саме у цей час астрологи радять зосередитися на досягненні цілей та особистому розвитку.

Детальніше про дати зростального Місяця у лютому 2026 року та що варто врахувати в цей період – далі у матеріалі.

Коли буде зростальний Місяць у лютому 2026 року

Зростальна фаза триватиме 1 лютого, після чого настане повня. Вже 17 лютого утвориться молодик, а з 18 до 28 лютого Місяць знову зростатиме.

Зараз дивляться

Перша чверть припаде на 24 лютого.

Зростальний Місяць у лютому 2026 року – що можна і не можна робити

1 лютого – сприятливий день для вдосконалення своїх навичок, занять різними хоббі та початку нових справ.

18 лютого – день творчих задумів, планів і проєктів на майбутнє. Добре планувати справи на наступний місяць.

19 лютого – вдалий день для реалізації планів та початку нових справ. Потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції.

20 лютого – контролюйте негативні думки й емоції, трансформуйте їх у позитив і не займайтеся саморуйнуванням.

21 лютого – цього дня можливі конфлікти, тож будьте обережні і не піддавайтеся різним спокусам. Краще зосередитися на відпочинку та внутрішньому стані.

22 лютого – гарний день для побудови творчих задумів і поганий – для початку справ. Краще більше планувати і виконувати лише незначні, рутинні справи.

23 лютого – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик. Важливо прислухатися до своєї інтуїції.

24 лютого – цього дня потрібно стежити за своєю мовою, уникати лайки т конфліктів.

25 лютого – вдалий день для поїздок, подорожей, відряджень і переїздів. Особливо пощастить тим, хто готовий ризикувати.

26 лютого – цей день рекомендується провести в тиші та наодинці. Не проявляйте гнів чи агресію, якщо вас провокуватимуть на конфлікт.

27 лютого – енергію цього дня краще спрямувати не на важку фізичну роботу, а на благо сім’ї. Можна починати нові справи, проєкти, традиції.

28 лютого – можна працювати як фізично, так і розумово – енергії буде достатньо. Сприятливий день для бізнесу, спорту та інших активних дій.