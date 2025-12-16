Январь 2026 года — месяц новых намерений, начинаний и планирования дел. Лунный календарь на этот период поможет определить самые благоприятные дни для активных действий, творчества и принятия важных решений.

А также подскажет, когда лучше отдохнуть, сосредоточиться на отношениях или провести время в одиночестве. Факты ICTV подготовили лунный календарь на январь 2026 года, чтобы вы могли заранее спланировать первый месяц года.

Фазы Луны в январе 2026 года

1-2 января – Луна растет.

3 января – полнолуние.

4-17 января – убывающая Луна.

18 января – новолуние.

19-31 января – Луна растет.

Лунный календарь на январь 2026 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 2, 5, 8, 9, 17, 20, 28 января.

2 января — благоприятное время для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби.

5 января — день чувств, энергии, вдохновения и эмоций. Лучшая дата для помолвки, бракосочетания, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.

8 января — один из лучших дней для активных действий, для определения цели, выбора профессии, построения карьеры и смены работы. Можно смело реализовывать грандиозные планы.

9 января — энергетически сильный день, подходит для проведения массовых мероприятий, различных торжеств. Важно уделить время медитации и анализу своих действий.

17 января — благоприятный и гармоничный день. Подходит для саморазвития, покупки недвижимости, переезда и начала новых дел.

20 января — в этот день нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции. Можно смело приступать к реализации намеченных планов.

28 января — семейный день, который рекомендуется провести в кругу близких людей. Можно начинать новые дела и традиции.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на январь 2026 года

Для путешествий: 2, 4, 6, 8, 9, 20, 26, 29.

Для новых начинаний: 2, 8, 16, 20, 28.

Для финансовых или юридических дел: 2, 8, 9, 16, 20, 26, 18.

Для творчества и спорта: 2, 8, 9, 13, 17, 20, 24.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 2, 4, 5, 9, 13.

Для похода к врачу: 2, 8, 9, 20.

Неблагоприятные дни в январе 2026 года

В январе неблагоприятными по лунному календарю будут 3, 12, 18, 21, 23, 30 числа.

В эти дни рекомендуется избегать конфликтов, принятия важных решений, новых начинаний и негативных эмоций. Не стоит перегружать организм как физически, так и эмоционально. Посвятите время отдыху, духовным практикам и восстановлению сил.

