В марте 2026 года сильных геомагнитных потрясений не прогнозируется, однако несколько периодов повышенной солнечной активности все же возможны.

По предварительным данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), первый месяц весны в целом будет спокойным, но метеочувствительные люди могут ощутить влияние и слабых магнитных бурь.

Когда именно возможны магнитные бури в марте 2026 года и как уменьшить их влияние на организм — читайте далее в материале.

Магнитные бури в марте 2026 года

По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – в марте возможны слабые магнитные бури уровня G1.

Периоды повышенной геомагнитной активности прогнозируются 12 марта, а также с 13 по 20 марта, когда будет наблюдаться затяжное колебание магнитного поля.

Еще один короткий период слабой активности возможен 23-24 марта. В остальные дни месяца магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно спокойной или с минимальными колебаниями.

Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь важно соблюдать режим сна и избегать как физической, так и эмоциональной перегрузки. Медики советуют пить достаточно воды, чтобы предотвратить головную боль и общую слабость.

Также стоит ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу, которые могут усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Полезными будут спокойные прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. Если же самочувствие заметно ухудшается или симптомы становятся необычными, следует обратиться к врачу.

