Письменный стол, за которым ребенок проводит часы ежедневно, напрямую влияет на его осанку и зрение. Слишком низкий — заставляет сутулиться, слишком узкий — приближает лицо к тетради. Рассказываем, какие размеры и характеристики искать, чтобы не ошибиться с выбором.

Оптимальные размеры письменного стола для школьника

Первый критерий выбора — размеры. Стол, который не соответствует росту ребенка, заставляет его сутулиться или тянуться вверх, что негативно влияет на осанку.

Какой должна быть высота

Правильная высота стола определяется просто:

ребенок сидит ровно;

ноги стоят на полу под углом 90–100 градусов;

локти лежат на столешнице под углом 90 градусов.

Для учеников начальной школы оптимальная высота обычно 52–58 см, для средней и старшей — 60–75 см.

Если есть возможность, сразу берите стол с регулировкой высоты. Ребенок растет быстро, и мебель, которая подходит во втором классе, уже через два года может стать неудобной. На маркетплейсе Prom есть необходимые фильтры для этого: наличие регулировки высоты, а также способ — механический или электрический.

Какой должна быть ширина

Минимальная ширина стола для комфортной работы — 100 см. Этого хватит, чтобы разместить тетради, учебник и настольную лампу одновременно. Ширина 120 см даст больше дополнительного пространства для ноутбука или монитора без ощущения тесноты.

Какой должна быть глубина

Глубина столешницы напрямую связана с безопасным расстоянием от глаз до тетради или экрана. Минимальное комфортное значение — 60 см. При меньшей глубине ребенок непроизвольно будет наклоняться вперед, что со временем сформирует привычку горбиться.

Из каких материалов должен быть письменный стол для школьника

Большинство письменных столов изготавливают из трех материалов: МДФ, ДСП или натурального дерева. Каждый имеет свои особенности:

ДСП — самый доступный вариант, но обратите внимание на класс. Для детской мебели подходит только ДСП класса Е0 или Е1 — такие плиты используют даже в образовательных учреждениях. От дешевых вариантов без маркировки лучше отказаться.

МДФ — более плотный и ровный материал по сравнению с ДСП, хорошо держит форму и меньше подвержен сколам по краям.

Натуральное дерево — самый дорогой, но и самый долговечный вариант. Не выделяет вредных веществ, хорошо переносит механические нагрузки и выглядит аккуратно даже спустя много лет.

В отзывах на маркетплейсе Prom покупатели отмечают, что матовое покрытие поверхности столешницы лучше глянцевого. Глянец отражает свет от настольной лампы и образует блики, которые постоянно попадают в поле зрения ребенка во время работы. Со временем это утомляет глаза. Матовое покрытие равномерно рассеивает свет и не создает таких проблем.

Также в отзывах дают полезные советы по безопасности рабочего места. Если ребенок активный или стол стоит в проходном месте — обратите внимание на форму углов. Закругленные углы снижают риск травм при случайном столкновении. Для младших школьников это особенно актуально.

В итоге

Для школьника оптимальный письменный стол должен быть не менее 100 см в ширину и 60 см в глубину. Для младших классов обычно подходит высота 52–58 см, для старших — 60–75 см. Самые практичные материалы — МДФ или дерево, а для безопасности стоит выбирать модели с закругленными углами и матовой поверхностью.

