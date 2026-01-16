Лунный календарь на февраль 2026 года поможет сориентироваться, какие дни будут удачными для активных действий, финансовых решений и новых начинаний, а когда лучше взять паузу и отдохнуть.

Астрологи советуют учитывать фазы спутника Земли, чтобы эффективнее планировать свое время в последний месяц зимы.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на февраль 2026 года с перечнем благоприятных и неблагоприятных дат для различных дел.

Фазы Луны в феврале 2026 года

1 февраля – растущая Луна.

2 февраля – полнолуние.

3-16 февраля – убывающая Луна.

17 февраля – новолуние.

18-28 февраля – растущая Луна.

Лунный календарь на февраль 2026 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 4, 8, 9, 15, 23, 27 февраля.

4 февраля — день энергии, вдохновения и эмоций. Подходит для помолвки, бракосочетания, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.

8-9 февраля — удачные дни для активных действий, определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу. Полезно проводить время на свежем воздухе, медитировать и заниматься духовными практиками.

15 февраля — день смелых проектов, коллективных дел, благотворительности и помощи другим людям. Стоит прислушиваться к интуиции.

23 февраля — день подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик.

27 февраля — семейный день, который стоит провести с родными. Можно начинать новые дела, проекты, традиции.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на февраль 2026 года

Для подорожей: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 25, 28.

Для новых начинаний: 1, 7, 15, 19, 27.

Для финансовых или юридических дел: 4, 7, 8, 9, 15, 25, 27.

Для творчества и спорта: 1, 7, 8, 9, 16, 19, 23.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 4, 7, 8, 23, 24.

Для похода к врачу: 1, 7, 8, 9, 19, 23.

Неблагоприятные дни в феврале 2026 года

В феврале неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 11, 14, 17, 20, 22, 26 числа.

В эти дни рекомендуется избегать конфликтов, принятия важных решений, новых начинаний и негативных эмоций. Не стоит перегружать организм как физически, так и эмоционально. Посвятите время отдыху, духовным практикам и восстановлению сил.

