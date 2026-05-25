Сын легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Джек ответил на волну возмущения и скептицизма со стороны фанатов Black Sabbath.

Критика разгорелась после того, как семья объявила о планах создать интерактивный аватар Оззи с искусственным интеллектом.

Джек Осборн решил объяснить ситуацию во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Он заявил, что проект будет реализован “со вкусом” и не будет выглядеть дешево или нелепо.

— Дело в том, что то, что мы делаем, будет очень тактичным. Это не будет какой-то ерундой. Наш проект очень сложный. Это не просто подключение изображения моего отца к ChatGPT. Мы работаем с технологиями высокого уровня, и все будет максимально реалистичным, — подчеркнул Джек.

Сын музыканта также добавил, что семья обсуждала подобную идею с Оззи еще при его жизни, сообщает Far Out.

— Это действительно круто, и я думаю, что папе это бы очень понравилось. Мы на самом деле говорили о чем-то подобном еще до его смерти. Поэтому да, я знаю, что он был бы в восторге от этого, — сказал Осборн-младший.

Как будет работать ИИ-аватар Оззи

Проект ранее презентовали на Licensing Expo в Лас-Вегасе. Там Джек и его мать Шэрон Осборн объявили о сотрудничестве с компанией Hyperreal.

Цифровой Оззи должен появиться уже этим летом в Великобритании и США в специальных устройствах Proto Luma. Это полноразмерные голограммы с искусственным интеллектом, которые позволяют общаться с цифровым аватаром.

— Вы сможете спросить Оззи о чем угодно, и он ответит собственным голосом. Ответы будут такими, какие дал бы сам Оззи. Мы хотим показать это по всему миру, — пояснила Шэрон.

Генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт отметил, что аватар создают исключительно на основе официальных и согласованных материалов, предоставленных семьей музыканта.

Кого из звезд воссоздали в ИИ-версиях

Компания Hyperreal ранее уже работала с цифровыми аватарами известных людей. В прошлом году она представила ИИ-версию автора комиксов Стэна Ли на Comic Con в Лос-Анджелесе.

Также в фильме As Deep as the Grave в ИИ-формате должен появиться покойный актер Вэл Килмер. Это решение тоже вызвало споры среди поклонников, хотя дочь актера публично поддержала проект.

