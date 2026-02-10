Российские обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаются, и для многих украинцев жизнь со светом “по часам” стала новой реальностью. Один из способов не зависеть от графиков отключения света — солнечные станции для дома, которые позволяют иметь собственный источник электроэнергии и чувствовать себя значительно увереннее во время блэкаутов. Компания KB Energy предлагает такие системы “под ключ”, помогая домохозяйствам стать автономными и не зависеть от сети.

Солнечная электростанция для дома — это система, которая позволяет часть или всю электроэнергию производить самостоятельно. Она работает тихо, не требует топлива и позволяет жить в комфорте, не подстраиваясь под графики отключения электричества.

О том, из чего состоят и как работают солнечные электростанции для дома, читайте в нашем материале.

Как солнечная станция производит электроэнергию

Все начинается со света. Солнечные панели сделаны из кремния. Это материал, который реагирует на солнечные лучи. Когда свет попадает на поверхность панели, внутри возникает движение электронов.

Так появляется электрический ток. Это явление называется фотоэлектрическим эффектом, и именно на нем держится вся солнечная энергетика.

Но ток из панелей не подходит для работы бытовой техники, ведь она работает от переменного тока. Поэтому дальше ток попадает в инвертор. Он преобразует электричество из формата панелей в формат обычной розетки.

После этого энергия либо сразу питает дом, либо идет на заряд аккумуляторов, либо отдается в сеть. Это зависит от типа станции.

Принцип работы солнечной станции:

панели производят электричество из света;

инвертор делает его пригодным для дома;

энергия потребляется, накапливается или передается в сеть.

Из чего состоит домашняя СЭС

Любая солнечная станция — это набор определенного оборудования, где каждый элемент выполняет свою роль. Солнечные панели — источник тока. Именно они преобразуют свет в электроэнергию.

Инвертор — главный электронный блок, преобразующий ток и контролирующий работу системы. Аккумуляторы — накопители энергии на случай отключений. Защитная автоматика, кабели, крепления обеспечивают безопасную и стабильную работу всей системы.

Какие данные нужны для установки

Солнечную станцию не ставят “на глаз”. Перед подбором оборудования смотрят на потребление электроэнергии. Берут счета за год и вычисляют, сколько киловатт-часов нужно дому. От этого зависит мощность станции.

Далее учитывают условия на месте установки:

площадь крыши или участка, куда можно поставить панели;

ориентация относительно солнца и угол наклона;

наличие тени от деревьев, труб, соседних зданий;

состояние электросети дома и допустимая мощность подключения.

Отдельно определяют, какой тип системы нужен. Это может быть система только с подключением к сети, с аккумуляторами или гибридный вариант. Это зависит от того, важна ли автономность и как часто бывают отключения.

Работает ли солнечная станция зимой

Основа работы — свет, но на результат влияют технические детали. Правильный угол наклона панелей позволяет поглощать больше солнца в течение года. Качественный инвертор уменьшает потери при преобразовании тока. Правильно подобранные кабели тоже снижают потери энергии.

Даже зимой система продолжает работать. Да, света меньше, но холод не вредит панелям. Снег придется убирать с панелей. Конечно, в облачную погоду генерация падает, но полностью не исчезает. Поэтому на базовые потребности энергии хватит даже зимой, когда солнца не так много.

