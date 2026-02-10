Російські обстріли енергетичної інфраструктури тривають, і для багатьох українців життя зі світлом “по годинах” стало новою реальністю. Один зі способів не залежати від графіків вимкнення світла – сонячні станції для дому, які дозволяють мати власне джерело електроенергії та почуватися значно впевненіше під час блекаутів. Компанія KB Energy пропонує такі системи “під ключ”, допомагаючи домогосподарствам стати автономними та не залежати від мережі.

Сонячна електростанція для дому – це система, яка дозволяє частину або всю електрику виробляти самостійно. Вона працює тихо, не потребує палива, дозволяє жити у комфорті, не підлаштовуватися під графіки вимкнення електрики.

Про те, з чого складаються та як працюють сонячні електростанції для дому, читайте в нашому матеріалі.

Як сонячна станція виробляє електроенергію

Усе починається зі світла. Сонячні панелі зроблені з кремнію. Це матеріал, який реагує на сонячні промені. Коли світло потрапляє на поверхню панелі, всередині виникає рух електронів.

Так з’являється електричний струм. Це явище називається фотоелектричним ефектом, і саме на ньому тримається вся сонячна енергетика.

Але струм із панелей не підходить для роботи побутової техніки, адже вона працює від змінного. Тому далі струм потрапляє в інвертор. Він перетворює електрику з формату панелей у формат звичайної розетки.

Після цього енергія або одразу живить будинок, або йде на заряд акумуляторів, або віддається в мережу. Це залежить від типу станції.

Принцип роботи сонячної станції:

панелі виробляють електрику зі світла;

інвертор робить її придатною для дому;

енергія споживається, накопичується або передається в мережу.

З чого складається домашня СЕС

Будь-яка сонячна станція – це набір певного обладнання, де кожен елемент виконує свою роль. Сонячні панелі – джерело струму. Саме вони перетворюють світло на електроенергію.

Інвертор – головний електронний блок, що перетворює струм і контролює роботу системи. Акумулятори – це накопичувачі енергії на випадок відключень. Захисна автоматика, кабелі, кріплення забезпечують безпечну й стабільну роботу всієї системи.

Які дані потрібні для встановлення

Сонячну станцію не ставлять “на око”. Перед підбором обладнання дивляться на споживання електроенергії. Беруть рахунки за рік і обчислюють, скільки кіловат-годин потрібно будинку. Від цього залежить потужність станції.

Далі враховують умови на місці встановлення:

площа даху або ділянки, куди можна поставити панелі;

орієнтація відносно сонця і кут нахилу;

наявність тіні від дерев, труб, сусідніх будівель;

стан електромережі будинку та допустима потужність підключення.

Окремо визначають, який тип системи потрібен. Це може бути система тільки з підключенням до мережі, з акумуляторами чи гібридний варіант. Це залежить від того, чи важлива автономність та як часто бувають відключення.

Чи працює сонячна станція взимку

Основа роботи – світло, але на результат впливають технічні деталі. Правильний кут нахилу панелей дозволяє поглинати більше сонця протягом року. Якісний інвертор зменшує втрати під час перетворення струму. Правильно підібрані кабелі теж знижують втрати енергії.

Навіть узимку система продовжує працювати. Так, світла менше, але холод не шкодить панелям. Сніг доведеться прибирати з панелей. Звичайно, у хмарну погоду генерація падає, проте повністю не зникає. Тож на базові потреби енергії вистачить навіть взимку, коли сонця не так багато.

