В боях под Авдеевкой Донецкой области погиб режиссер Игорь Малахов, считавшийся пропавшим без вести долгое время.

Об этом сообщил украинский кинорежиссер и сценарист Владимир Тихий.

Гибель Игоря Малахова: что известно

По словам Тихого, Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года в боях возле села Степное под Авдеевкой.

Режиссер считался пропавшим без вести до сих пор. Его удалось идентифицировать благодаря ДНК.

– Тогда в начале 2024 года помогал жене Люде узнать обстоятельства, при которых погиб Игорь, – говорится в сообщении.

Прощание с Игорем Малаховым состоится 21 апреля 2026 года.

Владимир Тихий рассказал, что в 10:00 запланирована минута молчания на Майдане Незалежности в Киеве.

Через 40 минут состоится отпевание в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище.

Уже в 12:30 начнется церемония похорон Игоря Малахова на Аллее славы.

