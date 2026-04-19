Под Авдеевкой погиб режиссер Игорь Малахов, считавшийся пропавшим без вести
В боях под Авдеевкой Донецкой области погиб режиссер Игорь Малахов, считавшийся пропавшим без вести долгое время.
Об этом сообщил украинский кинорежиссер и сценарист Владимир Тихий.
Гибель Игоря Малахова: что известно
По словам Тихого, Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года в боях возле села Степное под Авдеевкой.
Режиссер считался пропавшим без вести до сих пор. Его удалось идентифицировать благодаря ДНК.
– Тогда в начале 2024 года помогал жене Люде узнать обстоятельства, при которых погиб Игорь, – говорится в сообщении.
Прощание с Игорем Малаховым состоится 21 апреля 2026 года.
Владимир Тихий рассказал, что в 10:00 запланирована минута молчания на Майдане Незалежности в Киеве.
Через 40 минут состоится отпевание в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище.
Уже в 12:30 начнется церемония похорон Игоря Малахова на Аллее славы.
Фото: Игорь Малахов