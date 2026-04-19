Під Авдіївкою загинув режисер Ігор Малахов, якого вважали зниклим безвісти
У боях під Авдіївкою Донецької області загинув режисер Ігор Малахов, який вважався зниклим безвісти довгий час.
Про це повідомив український кінорежисер і сценарист Володимир Тихий.
Загибель Ігоря Малахова: що відомо
За словами Тихого, Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року в боях біля села Степове під Авдіївкою.
Режисер вважався зниклим безвісти дотепер. Його вдалося ідентифікувати завдяки ДНК.
– Тоді на початку 2024 року допомагав дружині Люді дізнатися обставини, за яких загинув Ігор, – йдеться у повідомленні.
Прощання з Ігорем Малаховим відбудеться 21 квітня 2026 року.
Володимир Тихий розповів, що о 10:00 запланована хвилина мовчання на Майдані Незалежності в Києві.
Через 40 хвилин відбудеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому цвинтарі.
Вже о 12:30 розпочнеться церемонія поховання Ігоря Малахова на Алеї слави.
