У боях під Авдіївкою Донецької області загинув режисер Ігор Малахов, який вважався зниклим безвісти довгий час.

Про це повідомив український кінорежисер і сценарист Володимир Тихий.

Загибель Ігоря Малахова: що відомо

За словами Тихого, Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року в боях біля села Степове під Авдіївкою.

Режисер вважався зниклим безвісти дотепер. Його вдалося ідентифікувати завдяки ДНК.

– Тоді на початку 2024 року допомагав дружині Люді дізнатися обставини, за яких загинув Ігор, – йдеться у повідомленні.

Прощання з Ігорем Малаховим відбудеться 21 квітня 2026 року.

Володимир Тихий розповів, що о 10:00 запланована хвилина мовчання на Майдані Незалежності в Києві.

Через 40 хвилин відбудеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому цвинтарі.

Вже о 12:30 розпочнеться церемонія поховання Ігоря Малахова на Алеї слави.

