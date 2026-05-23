Червень для садівників і городників — один із найактивніших місяців сезону. Ґрунт уже достатньо прогрітий, більшість культур переходять у фазу активного росту, а на звільнених після ранніх овочів грядках починаються повторні посіви.

У цей період роботи на ділянці стає ще більше: висаджують теплолюбні культури, сіють зелень і коренеплоди, доглядають за плодовими деревами, контролюють поливи та працюють у теплицях. Саме тому багато дачників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.

Щоб правильно спланувати сезонні справи, варто враховувати сприятливі та несприятливі дні. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на червень 2026 року зі сприятливими та несприятливими періодами.

Посівний календар на червень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У червні є кілька періодів, коли рослини краще приживаються та активно розвиваються.

Сприятливими днями для посіву, посадки та роботи з рослинами у червні 2026 року є 1-4, 7, 8, 12, 13, 17, 22-29 червня.

У ці дати доцільно висівати овочеві культури, зелень, сидерати, висаджувати розсаду теплолюбних рослин і проводити основні роботи на городі та в саду.

Що та коли сіяти у червні 2026

Червень — це місяць повторних посівів і активної роботи у відкритому ґрунті. У цей період сіють як швидкозрілі культури, так і овочі для пізнього літнього та осіннього врожаю.

У сприятливі дні можна планувати такі посіви:

Огірки, кабачки, гарбузи, патисони, баштанні – 17, 22-29 червня;

Квасоля, горох, нут, сочевиця – 7, 8, 17, 22-24 червня;

Кукурудза, соняшник – 22-29 червня;

Морква, буряк, редис, редька, пастернак – 1-4, 7, 8, 12, 13 червня;

Цибуля, часник, порей – 1-4, 7, 8 червня;

Салати, шпинат, рукола, кріп, петрушка, кінза, мангольд – 1-4, 12, 13, 22-29 червня;

Пряні трави (базилік, розмарин, материнка) – 17, 22-29 червня;

Сидерати (гірчиця, фацелія, овес) – 1-4, 12, 13, 22-29 червня;

Чорнобривці, настурції, айстри, цинії – 17, 22-26 червня.

У цей період також активно висаджують пізні сорти томатів, перцю, баклажанів і капусти, якщо ґрунт уже достатньо прогрівся.

Посівний календар на червень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є у червні 2026 року й періоди, коли краще відкласти посіви та пересадку. Несприятливими днями вважаються 5, 6, 14-16 та 30 червня.

У ці дати рекомендують утриматися від активних робіт із рослинами. Натомість можна планувати посадки, готувати ґрунт, ремонтувати опори, провітрювати теплиці або займатися доглядом за ділянкою.

Місячний календар варто використовувати як орієнтир, а не як суворе правило. На розвиток рослин також впливають погодні умови, температура ґрунту, полив і особливості конкретного регіону.

