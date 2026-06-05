Сколько стоит подписка на Netflix в 2026 году: обзор актуальных тарифов
- Netflix предлагает три тарифа: базовый, стандартный и премиум.
- Даже с базовым тарифом можно создать несколько профилей для разных пользователей, но одновременный просмотр ограничен.
Netflix — это платформа, которая не даст заскучать. Ежедневно здесь появляются новые фильмы, сериалы, документальные фильмы и шоу на любой вкус, от громких хитов до новых имен.
А еще на платформе есть собственные игры, которые можно скачать на телефон, если хочется отвлечься от просмотра. Чтобы получить доступ ко всему этому, достаточно оформить подписку.
Сколько стоит подписка на Netflix и какие тарифы предлагает платформа, читайте в нашем материале.
Сколько стоит подписка на Netflix в месяц: обзор доступных тарифов
Стоимость подписки на Netflix зависит от того, какой тариф вы выберете. В частности, это определяется тем, сколько людей планируют пользоваться сервисом, хотите ли вы смотреть контент одновременно на нескольких устройствах, а также качеством изображения.
Стриминговый гигант Netflix объявил об очередной корректировке тарифов. Новые цены на основные пакеты подписки начали действовать с 26 марта.
Сколько сейчас стоит подписка на Netflix в Украине на разных тарифах:
- $8,99 в месяц за пакет с рекламой;
- $19,99 за стандартный план;
- $26,99 за Premium-подписку.
В компании объяснили, что продолжают придерживаться модели, которая предполагает наличие нескольких вариантов подписки для разных категорий пользователей.
В Netflix отметили, что корректировка цен необходима для дальнейших инвестиций в производство контента, развитие сервиса и улучшение пользовательского опыта. В компании отмечают, что дополнительные средства позволят и дальше финансировать создание новых фильмов, сериалов и других проектов.
Для новых пользователей обновленные тарифы начали действовать сразу после вступления решения в силу.
Действующие подписчики будут переходить на новые цены постепенно. Netflix уведомит каждого пользователя об изменении стоимости по электронной почте по меньшей мере за месяц до того, как обновленный тариф начнет применяться к его аккаунту.
Точная дата зависит от индивидуального расчетного периода и даты списания средств за подписку.
Учетная запись привязывается к указанной электронной почте. Именно на нее будут приходить все сообщения, связанные с оплатой подписки, а также другие официальные письма от сервиса. Если согласитесь получать обновления, то на этот же адрес будут приходить рекомендации, новости о новых фильмах и сериалах.