Netflix — это платформа, которая не даст заскучать. Ежедневно здесь появляются новые фильмы, сериалы, документальные фильмы и шоу на любой вкус, от громких хитов до новых имен.

А еще на платформе есть собственные игры, которые можно скачать на телефон, если хочется отвлечься от просмотра. Чтобы получить доступ ко всему этому, достаточно оформить подписку.

Сколько стоит подписка на Netflix и какие тарифы предлагает платформа, читайте в нашем материале.

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Сколько стоит подписка на Netflix в месяц: обзор доступных тарифов

Стоимость подписки на Netflix зависит от того, какой тариф вы выберете. В частности, это определяется тем, сколько людей планируют пользоваться сервисом, хотите ли вы смотреть контент одновременно на нескольких устройствах, а также качеством изображения.

Стриминговый гигант Netflix объявил об очередной корректировке тарифов. Новые цены на основные пакеты подписки начали действовать с 26 марта.

Сколько сейчас стоит подписка на Netflix в Украине на разных тарифах:

$8,99 в месяц за пакет с рекламой;

$19,99 за стандартный план;

$26,99 за Premium-подписку.

В компании объяснили, что продолжают придерживаться модели, которая предполагает наличие нескольких вариантов подписки для разных категорий пользователей.

В Netflix отметили, что корректировка цен необходима для дальнейших инвестиций в производство контента, развитие сервиса и улучшение пользовательского опыта. В компании отмечают, что дополнительные средства позволят и дальше финансировать создание новых фильмов, сериалов и других проектов.

Для новых пользователей обновленные тарифы начали действовать сразу после вступления решения в силу.

Действующие подписчики будут переходить на новые цены постепенно. Netflix уведомит каждого пользователя об изменении стоимости по электронной почте по меньшей мере за месяц до того, как обновленный тариф начнет применяться к его аккаунту.

Точная дата зависит от индивидуального расчетного периода и даты списания средств за подписку.

Учетная запись привязывается к указанной электронной почте. Именно на нее будут приходить все сообщения, связанные с оплатой подписки, а также другие официальные письма от сервиса. Если согласитесь получать обновления, то на этот же адрес будут приходить рекомендации, новости о новых фильмах и сериалах.

Источник : Netflix

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