Романтико-комедийный сериал Эмили в Париже (Emily in Paris) подходит к концу. Стриминговая платформа Netflix официально объявила, что предстоящий шестой сезон станет для хитового проекта последним.

Пока команда уже работает над новыми эпизодами. Съемки финального сезона проходят в Греции. О продолжении сериала на шестой сезон Netflix сообщил еще в январе, однако только теперь стало известно, что он станет завершающим.

Создатель сериала Даррен Стар прокомментировал завершение истории Эмили, отметив, что работа над проектом стала для него особым опытом.

— Создание Эмили в Париже с этой удивительной командой было путешествием всей жизни. В преддверии финального сезона я безгранично благодарен Netflix, Paramount и, самое главное, нашим фанатам, прошедшим этот невероятный путь вместе с нами. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновляли на путешествия и любовь в Париж. У нас всегда останется Эмили в Париже! – заявил Даррен Стар.

Исполнительница главной роли Лили Коллинз также обратилась к поклонникам в специальном видео.

По словам актрисы, шестой сезон объединит все то, за что зрители полюбили сериал. Она добавила, что вся команда сейчас работает над тем, чтобы сделать финальный сезон особенным.

Успех Эмили в Париже и актерский состав

Сериал рассказывает о маркетологе Эмили Купер из Чикаго, которая неожиданно получает работу во Франции и переезжает в Париж. Ее новая жизнь сопровождается приключениями, вызовами, работой, дружбой и романтическими отношениями.

Проект стал одним из самых успешных сериалов Netflix. Суммарно первые пять сезонов провели 32 недели в глобальном топ-10 англоязычных сериалов платформы, а также возглавляли рейтинги в 90 странах.

В финальном сезоне зрители снова увидят Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукаса Браво, Сэмюэла Арнольда, Бруно Гуэри, Уильяма Абади, Люсьена Лависконта и других актеров.

Источник : Variety

