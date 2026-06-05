Netflix — це платформа, що не дасть занудьгувати. Щодня тут з’являються нові фільми, серіали, документалки та шоу на будь-який смак, від гучних хітів до нових імен.

А ще на платформі є власні ігри, які можна завантажити на телефон, якщо хочеться перемкнутись із перегляду. Щоб мати доступ до всього цього, достатньо оформити підписку.

Скільки коштує підписка на Нетфлікс та які тарифи пропонує платформа, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки коштує підписка на Netflix в місяць: огляд доступних тарифів

Вартість підписки на Netflix залежить від того, який тариф ви оберете. Зокрема, це визначається тим, скільки людей планують послуговуватися сервісом, чи хочете дивитися контент одночасно на кількох пристроях, а також у якості зображення.

Стримінговий гігант Netflix оголосив про чергове коригування тарифів. Нові ціни на всі основні пакети підписки почали діяти з 26 березня.

Скільки зараз коштує підписка на Netflix в Україні на різних тарифах:

$8,99 на місяць за пакет із рекламою;

$19,99 за стандартний план;

$26,99 за Premium-підписку.

У компанії пояснили, що продовжують дотримуватися моделі, яка передбачає наявність кількох варіантів підписки для різних категорій користувачів.

У Netflix зазначили, що коригування цін необхідне для подальших інвестицій у виробництво контенту, розвиток сервісу та покращення користувацького досвіду. У компанії наголошують, що додаткові кошти дозволять і надалі фінансувати створення нових фільмів, серіалів та інших проєктів.

Для нових користувачів оновлені тарифи почали діяти одразу після набуття чинності рішення.

Чинні передплатники переходитимуть на нові ціни поступово. Netflix повідомить кожного користувача про зміну вартості електронною поштою щонайменше за місяць до того, як оновлений тариф почне застосовуватися до його акаунта.

Точна дата залежатиме від індивідуального розрахункового періоду та дати списання коштів за підписку.

Обліковий запис прив’язується до вказаної електронної пошти. Саме на неї надходитимуть усі повідомлення, пов’язані з оплатою підписки, а також інші офіційні листи від сервісу. Якщо погодитесь отримувати оновлення, то на цю ж адресу будуть надходити рекомендації, новини про нові фільми й серіали.

Джерело : Netflix

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