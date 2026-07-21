К концу минувших суток на фронте произошло 186 боевых столкновений. Враг атаковал двумя ракетами и совершил 56 авиационных ударов, сбросив 167 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты использовали для поражения 6595 дронов-камикадзе и осуществили 2368 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 21 июля 2026

Потери РФ на 21 июля

  • личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек,
  • танков – 12 161 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 978 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 46 435 (+92) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 1 955 (+2) ед.
  • средств противовоздушной обороны – 1 513 (+2) ед.
  • самолетов – 438 ед.,
  • вертолетов – 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) ед.
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) ед.
  • крылатых ракет – 4 933 ед.,
  • кораблей / катеров – 34 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453) ед.
  • специальной техники – 4 441 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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