Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 21 июля 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 186 боевых столкновений. Враг атаковал двумя ракетами и совершил 56 авиационных ударов, сбросив 167 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты использовали для поражения 6595 дронов-камикадзе и осуществили 2368 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 21 июля 2026
Потери РФ на 21 июля
- личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек,
- танков – 12 161 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 978 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 46 435 (+92) ед.
- реактивных систем залпового огня – 1 955 (+2) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 513 (+2) ед.
- самолетов – 438 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) ед.
- крылатых ракет – 4 933 ед.,
- кораблей / катеров – 34 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453) ед.
- специальной техники – 4 441 (+8) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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