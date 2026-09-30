Логоманию не в первый раз объявляют антитрендом. В новом сезоне модные медиа снова советуют избегать образов с большими надписями, выразительными лого и паттернами из монограмм, ведь это безвкусица.

Однако мировые бренды, такие как Guess, не спешат отказываться от собственной идентичности и выпускают сумки, обувь, одежду и аксессуары, украшенные логотипами. И эти вещи стабильно обретают свою аудиторию.

Вопрос не в самом логотипе, а в том, как его преподнести. Одна акцентная вещь может сделать простой комплект более интересным, тогда как несколько больших принтов одновременно обычно перегружают образ.

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Разберемся, как носить монограмму сегодня, с чем ее совмещать и где проходит граница между выразительным акцентом и избытком деталей.

Монограмма, логотип, логомания: в чем разница

Сначала разберемся с терминами, потому что их часто используют в качестве синонимов, хотя значения различаются:

логотип – название, знак или символ бренда;

монограмма – сочетание букв или фирменных символов; может использоваться однократно или как повторяющийся принт;

логомания – стиль, в котором брендинг занимает заметное место: большие надписи, повторяющиеся монограммы, пряжки и прочая фурнитура с названием производителя.

То есть, монограмма сама по себе еще не означает избыток логотипов. Важны ее масштаб, цвет и количество таких деталей в одном комплекте. Именно от этого зависит, будет ли выглядеть как аккуратный акцент, или брендинг будет надоедливым.

Одна вещь с монограммой – самый простой вариант стилизации

Если принт заметен, ему не нужна конкуренция с другими большими узорами. Сумку с монограммой можно носить с однотонным пальто, джинсами и трикотажем. Свитер или худи с большим логотипом хорошо сочетается с простыми брюками или джинсами без декора.

Значение имеет масштаб самой вещи. Сумка с монограммой занимает меньше визуального пространства, чем куртка или платье с фирменным паттерном. Поэтому небольшой аксессуар можно добавить даже в комплект с заметной фактурой или более сложным кроем, а одежду с большим повторяющимся принтом лучше сочетать с более простыми вещами.

Цвет монограммы тоже имеет значение

Сдержаннее всего выглядят варианты тон в тон, когда логотип лишь немного отличается от основного цвета материала. Такой принт хорошо читается вблизи, но не превращает вещь в главный акцент всего комплекта.

Контрастная монограмма более заметна. Черный принт на светлом фоне, белый на темном или сочетание нескольких цветов сразу привлекает внимание. В этом случае уместно поддержать один из оттенков принта в других вещах — например, в обуви, верхней одежде или аксессуарах. Комплект будет смотреться цельно.

Когда логотипов становится многовато

Сложнее всего сочетать в одном комплекте брендинг разного типа: например, монограмму на одежде, большое название бренда на сумке, массивную пряжку с логотипом и заметный знак на обуви. Каждая из этих деталей может выглядеть уместно отдельно, но вместе они создают чувство избыточности.

Еще один риск – смешать несколько брендов, если каждый из них узнаваем. Монограмма одного производителя рядом с большим лого другого часто выглядит как попытка нарядиться во все самое лучшее.

Монограмма или логотип сами по себе не портят вещь. Значения имеют масштаб, цвет и то, как эффектен брендинг. Большой контрастный паттерн лучше оставить единственной броской деталью, а небольшие знаки можно повторить и несколько раз. К примеру, сдержанное лого на пряжке ремня, обуви и фурнитуре сумки. Если все элементы небольшие и схожи по стилю, они не перегружают образ.

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