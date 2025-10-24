26 февраля 2022 года, на третий день полномасштабного вторжения РФ в Украину, шесть ведущих украинских вещателей объединились в национальный телемарафон Єдині новини, чтобы стать для украинцев постоянным источником надежной информации 24/7, поддержки социального единства и защиты национальной информационной безопасности от российских фейков и дезинформационных кампаний.

Єдині новини стали уникальным мировым кейсом государственно-частного партнерства в ответ на нападение России. В материале — ключевые итоги работы за 3,8 года.

Доверие и рейтинги

По данным исследования InMind по заказу ОО Интерньюз-Украина, в 2025 году респонденты больше всего доверяют новостям, услышанным от семьи (83%) и друзей (77%).

Тройку лидеров замыкает Генеральный штаб ВСУ/Министерство обороны, став государственным учреждением с самым высоким уровнем доверия к себе как к источнику информации.

Выросло доверие и к традиционным медиа. Исследование показало, что о телемарафоне Єдині новини знают 86% опрошенных, при этом его аудитория по сравнению с 2024 годом выросла: общая – с 47% до 53%, еженедельная – с 37% до 42%.

Половина тех, кто знает о телемарафоне, отмечают его оперативность, столько же респондентов считают, что телемарафон следует транслировать и дальше (38%).

Телемарафон сохраняет доверие аудитории благодаря качественной аналитике и объективному освещению событий.

100% украинцев имеют доступ к марафону Єдині новини через телевидение, радио, OTT-платформы, Дію и YouTube, доступ есть и в более чем 50 странах мира, где телемарафон доступен для зрителей на OTT-платформах и в кабельных сетях.

Еженедельно телемарафон Єдині новини смотрят 7,5 млн украинцев в возрасте от 18 лет, полугодовая доля проекта составляет 6,5% (18+, города 50 тыс.+).

В целом, с 2022 года телемарафон Єдині новини — главный канал страны по охвату аудитории — 9 768 299 человек (18+, города 50 тыс.+).

Диджитал

Диджитал-охват телемарафона Єдині новини на собственных диджитал-каналах производителей в 2022-2025 годах получили почти 610 млн дополнительных контактов.

За 3,8 года существования Єдиних новин на диджитал-площадках участников телемарафона было опубликовано 300 150 публикаций и получено более 5 300 200 000 млрд просмотров.

Єдині новини являются первоисточником сотен тысяч материалов по освещению российско-украинской войны и, фактически, самым цитируемым медиа по этому вопросу.

Получено 800 млн контактов с аудиторией в сотнях украинских изданий и телеграмм-каналов, радиостанций, информационных сайтов и социальных сетей.

Поддержка Сил обороны и благотворительности

За период полномасштабной войны телемарафон реализовал десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны Украины – это неотъемлемая часть функционирования марафона.

За отчетный период марафон в рамках объявленных инициатив удалось собрать более 1 млрд грн на военные и гуманитарные нужды.

Сборы проводились в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Мы – Украина и Inter Media Group.

Производство контента и социальная ответственность

Телемарафон Єдині новини с самого начала своего существования определил поддержку важных и чувствительных для общества тем как одну из основ своей информационной политики: поддержка Сил обороны, безопасность, развитие, единство и равенство.

За 3,8 года в эфире национального телемарафона была реализована коммуникация 168 общенациональных социально важных промо-кампаний.

В частности, поддержка экономики: уплата налогов; поддержка национального производителя; кампания Зроблено в Україні; Міста сили; Ти як? Программа ментального здоровья; поддержка ветеранов; противодействие насилию; минная безопасность; эвакуация.

В рамках этих кампаний было создано 2142 социальных ролика, которые показали в эфире 227 800 раз. Это более 131 600 минут эфира.

Команда телемарафона инициировала и реализовала такие специальные промо-кампании, как кампания донорства крови, а также Выстоим вместе, Знаки силы и чести, Друзья ДШВ и многие другие.

Также в сотрудничестве с министерствами были реализованы кампании по поддержке ветеранов, добровольной уплате налогов, поддержке национального производителя, мобилизации, экономии электроэнергии, безбарьерности, поддержке детей и возвращению детей из оккупации, противодействию вербовке, поддержке спорта и т. д.

Всего с начала полномасштабного вторжения было произведено 25 200 часов прямого эфира, более 74 000 сюжетов, около 37 000 интервью, 140 000 прямых включений из Украины и мира и показано более сотни документальных фильмов.

За 3,8 года было собрано тысячи часов видеосвидетельств, которые станут основой для исторических исследований, документальных фильмов и международных трибуналов по военным преступлениям России.

