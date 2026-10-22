Листопад дарує вірянам низку особливих релігійних дат, важливих молитовних днів та початок духовної підготовки до Різдва Христового.

У листопаді 2026 року православна церква вшановує пам’ять Архистратига Михаїла, святого апостола Пилипа, святителя Івана Золотоустого, а також розпочинає Різдвяний піст (Пилипівку).

Також віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) — це одне з дванадцяти найбільших християнських свят.

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Повний календар православних свят на листопад 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.

Церковні свята у листопаді 2026 року

1 листопада — день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми та Даміана.

2 листопада — день вшанування святих мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших з ними.

3 листопада — день пам’яті священномучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера й Айтала диякона.

4 листопада — день вшанування преподобного Йоанікія Великого, а також священномучеників Нікандра та Єрмея.

5 листопада — день пам’яті святих мучеників Галактіона та його дружини Епістими.

6 листопада — день вшанування святителя Павла, сповідника та патріарха Константинопольського.

7 листопада — день пам’яті преподобної Йосафати Гордашевської, а також 33 мучеників, що в Мелітині постраждали.

8 листопада — Собор Архистратига Михаїла та інших безплотних сил небесних.

9 листопада — день вшанування преподобних Матрони Царгородської та Теоктисти Лесбоської.

10 листопада — день пам’яті святих апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона та інших.

11 листопада — день вшанування святих мучеників Мини, Віктора та Вікентія, а також преподобного Теодора Студита.

12 листопада — день пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

13 листопада — день вшанування святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

14 листопада — день пам’яті святого апостола Пилипа (заговини на Різдвяний піст).

15 листопада — день вшанування святих сповідників Гурія, Самона й Авіва (початок Різдвяного посту).

16 листопада — день пам’яті святого апостола і євангеліста Матея.

17 листопада — день вшанування святителя Григорія, єпископа Неокесарійського, чудотворця.

18 листопада — день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.

19 листопада — день вшанування святого пророка Авдія та мученика Варлаама.

20 листопада — день пам’яті преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста).

22 листопада — день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним.

23 листопада — день вшанування святителів Амфілохія, єпископа Іконійського, та Григорія, єпископа Акрагантійського.

24 листопада — день пам’яті святої великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.

25 листопада — день вшанування священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського.

26 листопада — день пам’яті преподобного Аліпія.

27 листопада — день вшанування святого великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія.

28 листопада — день пам’яті преподобномученика Стефана Нового та мученика Іринарха.

29 листопада — день вшанування святих мучеників Парамона і Філумена.

30 листопада — день пам’яті святого апостола Андрія Первозванного.

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