Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковний календар на листопад 2026: коли Третя Пречиста та початок Різдвяного посту
Листопад дарує вірянам низку особливих релігійних дат, важливих молитовних днів та початок духовної підготовки до Різдва Христового.
У листопаді 2026 року православна церква вшановує пам’ять Архистратига Михаїла, святого апостола Пилипа, святителя Івана Золотоустого, а також розпочинає Різдвяний піст (Пилипівку).
Також віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) — це одне з дванадцяти найбільших християнських свят.
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Повний календар православних свят на листопад 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.
Церковні свята у листопаді 2026 року
- 1 листопада — день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Косми та Даміана.
- 2 листопада — день вшанування святих мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших з ними.
- 3 листопада — день пам’яті священномучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера й Айтала диякона.
- 4 листопада — день вшанування преподобного Йоанікія Великого, а також священномучеників Нікандра та Єрмея.
- 5 листопада — день пам’яті святих мучеників Галактіона та його дружини Епістими.
- 6 листопада — день вшанування святителя Павла, сповідника та патріарха Константинопольського.
- 7 листопада — день пам’яті преподобної Йосафати Гордашевської, а також 33 мучеників, що в Мелітині постраждали.
- 8 листопада — Собор Архистратига Михаїла та інших безплотних сил небесних.
- 9 листопада — день вшанування преподобних Матрони Царгородської та Теоктисти Лесбоської.
- 10 листопада — день пам’яті святих апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона та інших.
- 11 листопада — день вшанування святих мучеників Мини, Віктора та Вікентія, а також преподобного Теодора Студита.
- 12 листопада — день пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.
- 13 листопада — день вшанування святителя Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.
- 14 листопада — день пам’яті святого апостола Пилипа (заговини на Різдвяний піст).
- 15 листопада — день вшанування святих сповідників Гурія, Самона й Авіва (початок Різдвяного посту).
- 16 листопада — день пам’яті святого апостола і євангеліста Матея.
- 17 листопада — день вшанування святителя Григорія, єпископа Неокесарійського, чудотворця.
- 18 листопада — день пам’яті святих мучеників Платона і Романа.
- 19 листопада — день вшанування святого пророка Авдія та мученика Варлаама.
- 20 листопада — день пам’яті преподобного Григорія Декаполіта.
- 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста).
- 22 листопада — день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним.
- 23 листопада — день вшанування святителів Амфілохія, єпископа Іконійського, та Григорія, єпископа Акрагантійського.
- 24 листопада — день пам’яті святої великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.
- 25 листопада — день вшанування священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського.
- 26 листопада — день пам’яті преподобного Аліпія.
- 27 листопада — день вшанування святого великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія.
- 28 листопада — день пам’яті преподобномученика Стефана Нового та мученика Іринарха.
- 29 листопада — день вшанування святих мучеників Парамона і Філумена.
- 30 листопада — день пам’яті святого апостола Андрія Первозванного.
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