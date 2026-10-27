Ноябрь 2026 года начнется с убывающей фазы Луны — идеального времени для подведения итогов, завершения старых дел и избавления от лишнего балласта.

Главным поворотным моментом обновления станет новолуние 9 ноября. Сразу после него ночное светило перейдет в фазу роста (10–23 ноября), открывая широкие возможности для запуска бизнеса, заключения сделок, обучения и реализации смелых замыслов.

Чтобы вы могли максимально эффективно распределить силы и ресурсы, Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на ноябрь 2026 года со всеми благоприятными и рискованными датами.

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Фазы Луны в ноябре 2026 года

Убывающая Луна: 1–8 ноября.

Новолуние: 9 ноября.

Растущая Луна: 10–23 ноября.

Полнолуние: 24 ноября.

Убывающая Луна: 25–30 ноября.

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни

Ноябрь предлагает немало удачных дат: 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 и 28 ноября.

В самом начале месяца — 2 и 3 числа — стоит навести порядок в финансах и доме, а также отказаться от пагубных привычек. Уже 5 ноября звезды советуют сделать паузу для восстановления сил и заботы о теле. Накануне новолуния, 6 ноября, хорошая идея — освободить пространство от ненужных вещей и обременительных связей.

Середина месяца принесет гармоничный бытовой всплеск 12 ноября (идеально для шопинга и уюта), который перерастет в мощный деловой период 15, 18 и 19 числа — именно тогда рекомендуется запускать новые проекты, подписывать контракты и вкладывать средства.

Максимальную продуктивность месяца астрологи прогнозируют на 21 и 22 ноября, когда можно смело расширять бизнес и совершать серьезные покупки. А в конце месяца, 27–28 ноября, настанет время для спокойного анализа, разработки стратегий и расширения контактов.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на ноябрь 2026 года

Новые начинания и стартапы: 10–23 ноября.

Деньги, шопинг и инвестиции: 11, 13–18, 20, 21, 27 и 28 ноября.

Карьера и бизнес: 11–19, 21 и 22 ноября (время для собеседований, смены работы, важных переговоров и расширения дела).

Любовь, романтика и свидания: 2–4, 11–15, 18–23, 27 и 28 ноября (период для новых знакомств, свиданий и укрепления отношений).

Красота и бьюти-процедуры: 3, 11, 15–18, 27 и 28 ноября (лучшее время для стрижек, ухода за кожей и смены имиджа).

Путешествия и командировки: 2, 3, 11, 13–15, 20–23, 27–29 ноября (удачные дни для путешествий, отдыха и деловых поездок).

Неблагоприятные дни в ноябре 2026 года

Наибольшей осторожности в последний месяц осени потребуют 8, 9, 10 и 24 ноября.

Эти даты могут принести повышенную тревожность, быструю утомляемость и перепады настроения.

Помните, что любой астропрогноз — это лишь вспомогательное руководство. Выбирая даты для важных событий, всегда ставьте на первое место собственное самочувствие и здравый смысл.

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