Листопад 2026 року стартує зі спадної фази Місяця — ідеального часу для підбиття підсумків, закриття старих завдань і звільнення від зайвого баласту.

Головним екватором оновлення стане молодик 9 листопада. Одразу після нього нічне світило перейде у фазу зростання (10–23 листопада), відкриваючи потужне вікно можливостей для запуску бізнесу, укладання угод, навчання та реалізації сміливих задумів.

Аби ви могли максимально ефективно розподілити сили та ресурси, Факти ICTV підготували детальний місячний календар на листопад 2026 року з усіма сприятливими та ризикованими датами.

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Фази Місяця у листопаді 2026 року

Спадний Місяць: 1–8 листопада.

Молодик: 9 листопада.

Зростальний Місяць: 10–23 листопада.

Повня: 24 листопада.

Спадний Місяць: 25–30 листопада.

Місячний календар на листопад 2026 – сприятливі дні

Листопад пропонує чимало вдалих дат: 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 та 28 листопада.

На самому початку місяця — 2 та 3 числа — варто навести лад у фінансах і оселі, а також відмовитися від руйнівних звичок. Уже 5 листопада зірки радять зробити паузу для відновлення сил і турботи про тіло. Напередодні молодика, 6 листопада, гарна ідея — розчистити простір від непотрібних речей та обтяжливих зв’язків.

Середина місяця принесе побутовий гармонійний сплеск 12 листопада (ідеально для шопінгу та затишку), який переросте у потужний діловий період 15, 18 та 19 числа — саме тоді рекомендується запускати нові проєкти, підписувати контракти та вкладати кошти.

Максимальну продуктивність місяця астрологи прогнозують на 21 та 22 листопада, коли можна сміливо масштабувати бізнес і робити серйозні покупки. А під завісу місяця, 27–28 листопада, настане час для спокійної аналітики, стратегування та розширення контактів.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на листопад 2026 року

Нові починання та стартапи: 10–23 листопада.

Гроші, шопінг та інвестиції: 11, 13–18, 20, 21, 27 та 28 листопада.

Кар’єра та бізнес: 11–19, 21 та 22 листопада (час для співбесід, зміни роботи, важливих переговорів і розширення справи).

Кохання, романтика й побачення: 2–4, 11–15, 18–23, 27 та 28 листопада (період для нових знайомств, побачень та зміцнення стосунків).

Краса та б’юті-процедури: 3, 11, 15–18, 27 і 28 листопада (найкращий час для стрижок, догляду за шкірою та зміни іміджу).

Подорожі та відрядження: 2, 3, 11, 13–15, 20–23, 27–29 листопада (вдалі дні для дороги, відпочинку та бізнес-поїздок).

Несприятливі дні у листопаді 2026 року

Найбільшої обережності в останній місяць осені вимагатимуть 8, 9, 10 та 24 листопада.

Ці дати можуть принести підвищену тривожність, швидку втомлюваність та коливання настрою.

Пам’ятайте, що будь-який астропрогноз — це лише допоміжний порадник. Обираючи дати для важливих подій, завжди ставте на перше місце власний стан та здоровий глузд.

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