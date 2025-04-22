Врач назвал три тревожных симптома одного из самых опасных видов рака

Врач общей практики NHS, известный в социальных сетях под именем Dr Ahmed , выделил три симптома, которые могут быть признаками одного из самых смертельных видов рака и которые нельзя игнорировать.

— Рак поджелудочной железы имеет худший прогноз среди всех видов рака, потому что почти всегда его обнаруживают слишком поздно, — отметил врач.

Три тревожных признака

Первым симптомом, на который обратил внимание медик, — впервые выявленный диабет II типа у человека, который в последнее время не набирал вес.

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Как объяснил Ахмед, это происходит потому, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин, а наличие рака может нарушить этот очень тонкий баланс и сделать людей диабетиками.

Еще одним симптомом, который может быть едва заметным, является легкая желтушность белков глаз или кожи.

— Рак поджелудочной может сдавливать желчный проток и блокировать прохождение желчи. Избыток желчи может скапливаться в коже и глазах, вызывая желтуху, — рассказал врач.

И третий симптом — неспецифическая, тупая, ноющая боль, обычно в верхней части живота.

Статистика

Согласно статистике NHS, ежегодно в Великобритании это заболевание уносит 9 600 жизней, что делает его пятой по значимости причиной смерти от рака. Только один из 20% пациентов живет 10 лет и более после постановки диагноза.

— Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, это не значит, что у вас рак поджелудочной железы. К счастью, он встречается очень редко. Но если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, пожалуйста, обратитесь к врачу, — добавил медик.

Источник: Express

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