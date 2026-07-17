Максим Цуцкиридзе стал временным главой Национальной полиции: что о нем известно
- Кабинет министров Украины согласовал назначение временного главы Национальной полиции.
- Новый руководитель заменил Ивана Выгивского, накануне назначенного министром внутренних дел.
Кабинет министров согласовал назначение Максима Цуцкиридзе временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.
Максим Цуцкиридзе возглавил Национальную полицию: что известно
— Временно возложено исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины на Цуцкиридзе Максима Сергеевича, — проинформировал Мельничук.
До этого Цуцкиридзе был первым заместителем главы Нацполиции – начальником Главного следственного управления.
На новой должности он заменил Ивана Выгивского, которого накануне назначили министром внутренних дел.
Что известно о Максиме Цуцкиридзе
Максим Цуцкиридзе родился в 1985 году в Кировоградской области. Учился в Харьковском университете МВД, а затем – в адъюнктуре Киевского национального университета внутренних дел.
Цуцкиридзе поначалу работал в органах МВД Кировоградской области. С октября 2011 года он перешел в Главное следственное управление МВД Украины.
С декабря 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции, а впоследствии возглавил это управление.
В сентябре 2023 года Максим Цуцкиридзе был назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины.
Он имеет почетное звание Заслуженный юрист Украины, а также степень доктора юридических наук.
Как известно, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Кроме того, нардепы утвердили новый состав Кабинета министров.