Кабинет министров согласовал назначение Максима Цуцкиридзе временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.

Максим Цуцкиридзе возглавил Национальную полицию: что известно

— Временно возложено исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины на Цуцкиридзе Максима Сергеевича, — проинформировал Мельничук.

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До этого Цуцкиридзе был первым заместителем главы Нацполиции – начальником Главного следственного управления.

На новой должности он заменил Ивана Выгивского, которого накануне назначили министром внутренних дел.

Что известно о Максиме Цуцкиридзе

Максим Цуцкиридзе родился в 1985 году в Кировоградской области. Учился в Харьковском университете МВД, а затем – в адъюнктуре Киевского национального университета внутренних дел.

Цуцкиридзе поначалу работал в органах МВД Кировоградской области. С октября 2011 года он перешел в Главное следственное управление МВД Украины.

С декабря 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции, а впоследствии возглавил это управление.

В сентябре 2023 года Максим Цуцкиридзе был назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины.

Он имеет почетное звание Заслуженный юрист Украины, а также степень доктора юридических наук.

Как известно, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Кроме того, нардепы утвердили новый состав Кабинета министров.

Источник : Нацполиция

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