В Генеральном штабе ВСУ заявили, что информация о якобы существовании распорядительных документов главнокомандующего или Генштаба, которые запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствует действительности.

Генштаб опроверг запрет на публичные выступления военных

В Генштабе пояснили, что в случае необходимости уточнения отдельных аспектов коммуникационной деятельности в войска направляются соответствующие распоряжения, поручения и другие документы.

Одно из последних таких распоряжений касалось исключительно распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий в медиа и на официальных страницах в социальных сетях.

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В Генштабе отметили, что речь идет прежде всего о безопасности применения войск и информационной безопасности.

— Запретов военнослужащим на взаимодействие со СМИ, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не содержалось, – отмечается в сообщении.

Заявления о якобы запрете военным на публичные высказывания

В социальных сетях появились сообщения о давлении на военных со стороны Генштаба ВСУ.

Депутат Марьяна Безуглая заявила, что военным якобы запретили любые коммуникации.

В подтверждение своих слов она опубликовала скриншот документа.

Безуглая утверждает, что для публикации сообщений в соцсетях военные должны получать согласование Генштаба и главнокомандующего.

Начальница медслужбы Ульф батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова заявила, что представители командования Сил беспилотных систем пытались выяснить, где служит Дмитрий Козятинский, который призывал присоединяться к протестам за Михаила Федорова.

По ее словам, он уволился из ВСУ еще год назад.

Командующий СБС Роберт Мадяр Бровди пообещал выяснить обстоятельства, подчеркнув, что репрессии в отношении военных в СБС недопустимы.

О якобы давлении со стороны Генштаба на военных писал также экс-советник министра обороны Сергей Стерненко.

В Киеве и ряде других городов второй день продолжаются протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

Во время акций, среди прочего, звучат требования об отставке главнокомандующего ВСУ Сырского.

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