В период с 18 по 22 июля приложение Резерв+ может быть временно недоступно из-за проведения технических работ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Приложение Резерв+ может не работать до 22 июля

— С 18 по 22 июля из-за технических работ приложение Резерв+ может быть временно недоступно, — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что работы будут проводиться преимущественно в ночное время.

Однако пользователям все равно советуют позаботиться о наличии военно-учетного документа. Его можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном формате (для этого следует заранее загрузить PDF-версию).

Чтобы получить электронную версию документа, нужно на главном экране приложения нажать “+”, затем выбрать функцию “Загрузить PDF” и, по возможности, распечатать.

В Минобороны заверили, что после завершения технических работ сервисы в приложении Резерв+ будут работать в обычном режиме.

Как известно, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В июне этого года в приложении Резерв+ был недоступен ряд услуг, требующих подтверждения информации через государственные реестры. Временные ограничения были связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.

Источник : Міноборони

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