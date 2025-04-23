Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

За вымогательство средств у пациентов медучреждения будут штрафовать — НСЗУ

вимагання коштів і медицина в Україні
Фото: Pixabay

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) внедряет механизм прямых финансовых санкций для учреждений здравоохранения, которые нарушают условия договора с государством.

Об этом сообщила председатель НСЗУ Наталья Гусак в интервью проекту Боляче.

За что будут накладывать штрафы

Прежде всего за вымогательство средств с пациентов на услуги, которые должны быть бесплатными, а также внесение неправильных данных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Сейчас смотрят

По словам главы НСЗУ, ранее финансовый контроль предусматривал только возврат средств за лечение и препараты, которые оплачивает НСЗУ.

— Мы несколько изменили подход: санкции будут умеренными, но не низкими. Больница должна нести ответственность за свои действия, — отметила Наталья Гусак.

Новые правила должны усилить контроль медицинских учреждений и помочь защитить права пациентов.

Учет медицинского оборудования

А с мая 20025 года в электронной системе здравоохранения начнет работать новый функционал — учет медицинского оборудования.

Это даст пациентам уверенность в том, что в выбранном медицинском учреждении есть необходимые изделия и устройства для проведения обследований, лечения и операций.

Например, томографы, лапароскопы, аппараты для гемодиализа и тому подобное.

Читайте также
НСЗУ проверит, почему в больницах нет бесплатного КТ, а оборудование “незагружено”
продукти, які посилюють біль при едометріозі

Источник: LB.ua
Медицина в Україні, НСЗУ, Штрафы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Шахтер обыграл Полесье в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Украины
Шахтар
Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российским
Трамп раскритиковал Зеленского за заявления о непризнании оккупации
Производит Герань-2 и Шахеды: ВСУ поразили завод по производству БпЛА в Татарстане
У Татарстані уражено завод з виробництва БпЛА
РФ стремится рассорить наши народы: Кондратюк о вандализме на могиле воинов УПА в Польше
вандалізм на могилі УПА
Скрининг законодательства Украины для вступления в ЕС завершится осенью 2025 года — Еврокомиссия
Європейський Союз, прапор ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь