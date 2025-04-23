За вымогательство средств у пациентов медучреждения будут штрафовать — НСЗУ
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) внедряет механизм прямых финансовых санкций для учреждений здравоохранения, которые нарушают условия договора с государством.
Об этом сообщила председатель НСЗУ Наталья Гусак в интервью проекту Боляче.
За что будут накладывать штрафы
Прежде всего за вымогательство средств с пациентов на услуги, которые должны быть бесплатными, а также внесение неправильных данных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).
По словам главы НСЗУ, ранее финансовый контроль предусматривал только возврат средств за лечение и препараты, которые оплачивает НСЗУ.
— Мы несколько изменили подход: санкции будут умеренными, но не низкими. Больница должна нести ответственность за свои действия, — отметила Наталья Гусак.
Новые правила должны усилить контроль медицинских учреждений и помочь защитить права пациентов.
Учет медицинского оборудования
А с мая 20025 года в электронной системе здравоохранения начнет работать новый функционал — учет медицинского оборудования.
Это даст пациентам уверенность в том, что в выбранном медицинском учреждении есть необходимые изделия и устройства для проведения обследований, лечения и операций.
Например, томографы, лапароскопы, аппараты для гемодиализа и тому подобное.