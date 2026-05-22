В украинской армии предусмотрена система дополнительных денежных вознаграждений, которые в обиходе называют боевыми выплатами.

Они начисляются военнослужащим за участие в боевых или специальных заданиях как в зоне боевых действий, так и за ее пределами, в зависимости от характера выполняемых задач и места службы.

Как происходит начисление боевых выплат и сколько можно получить, читайте в нашем материале.

Боевые выплаты: сколько выплачивают

Размер таких выплат составляет 30, 50 или 100 тыс. грн. Самую высокую выплату — 100 тыс. грн — получают военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированных территориях или в районах столкновения с врагом. Также эта сумма предусмотрена для подразделений, выполняющих огневое поражение, в частности артиллерии, ракетных войск и ПВО.

50 тыс. грн начисляют тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное руководство подразделениями, даже если они находятся вне района боевых действий.

30 тыс. грн предусмотрено для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи по приказам, в частности в рамках подготовки к боевым действиям, обеспечения группировок войск, логистики, разминирования вне районов боевых действий, а также прикрытия и обороны объектов критической инфраструктуры.

Как происходит начисление боевых выплат

Начисление боевых надбавок происходит не автоматически, а на основании приказа командира воинской части или начальника подразделения. Такой приказ оформляется на основе рапорта непосредственного командира в отношении конкретного военнослужащего.

Факт участия в выполнении задач подтверждается боевыми приказами, журналами боевых действий, боевыми донесениями или другими служебными документами.

Сумма выплат рассчитывается пропорционально количеству дней выполнения боевых задач. То есть если военный находился на передовой часть месяца, например 10 дней из расчета 100 ты. грн, то он получит соответствующую часть суммы.

Как получить дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн

Отдельно существует дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн за каждые 30 дней непосредственного выполнения задач на линии соприкосновения или на оккупированных территориях.

Оно начисляется накопительно и не заменяет основные боевые выплаты, а является дополнительным к ним. Если дни службы на передовой накапливаются между разными месяцами, выплата осуществляется после достижения 30 дней.

Итак, боевые выплаты в ВСУ — это система дополнительного денежного обеспечения, которая зависит от места, условий службы и фактического выполнения боевых задач, а их начисление происходит только по официально подтвержденным документам и приказам командования.

Боевые выплаты: когда выплачивают

По информации Министерства обороны Украины, выплаты военнослужащим поступают в два этапа.

Основное денежное довольствие обычно перечисляется до 15 числа текущего месяца, а премии и дополнительные боевые выплаты — после 20 числа за предыдущий месяц службы. Таким образом, боевые выплаты за апрель 2026 года должны быть выплачены в конце мая.

