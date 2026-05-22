Несмотря на то, что масштабная индексация пенсий, предусмотренная постановлением Кабинета министров № 236, уже была проведена весной, тема повышения пенсий в 2026 году остается актуальной в течение всего года.

Основное повышение пенсий пенсионерам произошло в марте, однако обновленные правила продолжают действовать и в дальнейшем, а пенсионеры получают как пересмотренные минимальные гарантии, так и ежемесячные надбавки в зависимости от возраста и стажа.

Повысят ли пенсии в 2026 году

Правительство заложило в 2026 году не только стандартную индексацию, но и пересмотр минимальных пенсионных гарантий для различных категорий граждан. Речь идет о лицах с инвалидностью, в частности вследствие Чернобыльской катастрофы, а также о наиболее уязвимых группах пенсионеров.

Для этой категории государство фактически зафиксировало повышенные минимальные уровни выплат, которые значительно превышают общий базовый минимум.

В частности, для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы размер пенсий после перерасчета зависит от группы инвалидности:

для первой группы он составляет 11 041,85 грн;

для второй — почти 8 838,60 грн;

а для третьей — около 6 808,95 грн.

В то же время изменения коснулись и общих минимальных пенсий, привязанных к возрасту и страховому стажу:

если раньше пенсионеры в возрасте от 65 лет при условии полного стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин) получали минимальную гарантию на уровне примерно 3 758 грн, то после перерасчета она выросла до 4 213 грн.

Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем минимальная выплата ранее составляла около 3 613 грн, тогда как в 2026 году ее повысили до 4 050 грн.

Отдельно урегулирована ситуация для людей в возрасте 75–80 лет с сокращенным стажем. Если мужчины имеют не менее 25 лет страхового стажа, а женщины — не менее 20, их пенсия также не может быть ниже 4 050 грн. Таким образом правительство пытается выровнять гарантии для разных возрастных групп, независимо от нюансов стажа.

В дополнение к основным выплатам в 2026 году добавляются ежемесячные возрастные надбавки. Они начинают начисляться с 70 лет и зависят от возрастной категории:

для людей 70–75 лет — это 300 грн,

для пенсионеров 75–80 лет — 456 грн,

а для тех, кому более 80 лет, — 570 грн.

Эти доплаты получают только те, чья пенсия не превышает установленный порог в 10 340,35 грн.

Несмотря на все эти изменения, система имеет и определенные ограничения, ведь после перерасчета минимальное повышение пенсий составляет не менее 100 грн, тогда как максимальная доплата не может превышать 2 595 грн на одного пенсионера.

Повышение пенсий: последние новости

В Украине могут произойти изменения, которые непосредственно повлияют на размер отдельных пенсионных выплат. Речь идет о возможной отмене действующих ограничений, которые сейчас фактически уменьшают сумму таких выплат.

Соответствующий законопроект № 15090-1 уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Документ касается изменений в системе пенсионного обеспечения, в частности для военнослужащих, представителей силовых структур и некоторых других категорий граждан.

Суть инициативы заключается в пересмотре подхода к начислению пенсий, превышающих десять прожиточных минимумов. В 2026 году этот порог составляет 25 950 грн. Именно к таким пенсиям в настоящее время применяется понижающий коэффициент 0,5, что автоматически уменьшает фактический размер выплат.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от этой практики. В случае принятия изменений пенсии, превышающие указанный порог, больше не будут урезаться с помощью коэффициентов, а их размер должен быть пересчитан в полном объеме. Таким образом, в случае принятия законопроекта, в 2026 году в Украине произойдет повышение пенсий для отдельных категорий получателей.

Речь идет не о массовом повышении для всех пенсионеров, а об узком круге получателей — прежде всего это военные пенсионеры, представители силовых структур и члены их семей.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что действующую систему ограничений авторы считают фактически уменьшающей гарантированные законом выплаты, поэтому предлагают ее отменить как требующую пересмотра.

