Состояние, опасное для жизни: кардиологи назвали симптомы синдрома разбитого сердца

Кардиологи Британского фонда сердца рассказали, что такое синдром разбитого сердца и назвали его основные симптомы.

Что такое синдром разбитого сердца

По словам экспертов, синдром разбитого сердца, также известный как кардиомиопатия Такоцубо, является серьезным заболеванием, которое изменяет форму главной насосной камеры сердца, ослабляя его способность эффективно перекачивать кровь.

Кардиологи Фонда предупредили, что особо уязвимы женщины, люди старше 50 лет и те, у кого есть проблемы с психическим здоровьем, такие как тревожность или депрессия.

Сейчас смотрят

Симптомы разбитого сердца

Признаки синдрома разбитого сердца могут быть похожи на симптомы сердечного приступа, включая внезапную сильную боль в груди, ощущение давления или тяжести в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, чувство слабости или головокружения и тошноту.

Медицинские эксперты не уверены в точной причине этого резкого изменения функции сердца, но считается, что всплеск гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, во время сильного эмоционального стресса может играть свою роль.

— Синдром часто возникает после сильного эмоционального потрясения, например, утраты, болезни или травмы, из-за чего его называют синдромом разбитого сердца, — говорится в сообщении.

Лечение синдрома разбитого сердца

Как правило, синдром разбитого сердца ‒ это временное расстройство, длящееся в течение нескольких дней или недель, и большинство пациентов полностью выздоравливают при приеме соответствующих лекарств.

Обычно это заболевание лечат с помощью таких лекарств, как диуретики, бета-блокаторы и разжижающие кровь препараты, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и свести к минимуму риск осложнений, таких как аритмия или образование тромбов.

Некоторым людям может потребоваться пребывание в больнице для полного выздоровления.

Примерно у одного из 10 пациентов наблюдается рецидив после выздоровления, а у некоторых могут сохраняться стойкие симптомы или изменения в форме сердца. Этим людям может потребоваться долгосрочное лечение.

После полного выздоровления человеку рекомендуется контролировать стресс, улучшить питание и поддерживать физическую активность, чтобы предотвратить повторный эпизод.

Источник: Express

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.